Abi Korėjas skiriančioje zonoje – sprogimas: sužeisti 3 kariai

DMZ, dalijanti Korėjos pusiasalį nuo tada, kai 1950–1953 m. Korėjos karas baigėsi paliaubomis, yra viena labiausiai užminuotų vietų pasaulyje.
„Per 25-osios pėstininkų divizijos operaciją demilitarizuotoje zonoje (DMZ) buvo sunkiai sužeistas karys“, – sakė kariuomenės pareigūnas, kalbėdamas apie abi Korėjas skiriančią buferinę zoną.
„Yonhap TV“ pranešė, kad per incidentą buvo sužeisti trys kariai, kurie nuvežti į Ginkluotųjų pajėgų sostinės ligoninę.
Neaišku, ar miną padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos
Pasak transliuotojo „Yonhap TV“, kol kas neaišku, ar miną padėjo Šiaurės Korėjos pajėgos, ar ji priklausė Pietų Korėjos kariuomenei.
Kariuomenės duomenimis, kuriuos cituoja naujienų agentūra „Yonhap“, šiame rajone, kaip manoma, yra užkasta apie 800 tūkst. minų.
Daugelis jų liko nuo Korėjos karo, nors minavimo darbai buvo tęsiami ir pastaraisiais metais.
2024 m., Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui paskelbus Pietų Korėją pagrindine savo šalies prieše, Pchenjano kariuomenė kelis mėnesius pasienyje dėjo minas ir statė prieštankines užtvaras, taip siekdama visam laikui uždaryti sieną.
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