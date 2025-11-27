Žuvusiųjų per gaisrą Honkonge skaičius išaugo iki 65

Gaisras Tai Po rajone nusinešė 65 gyvybes, 70 žmonių buvo sužeisti, naujienų agentūrai AFP pranešė vyriausybės atstovas, remdamasis ugniagesių tarnybos duomenimis. Jis pridūrė, kad nuo trečiadienio, kai kilo gaisras, sužeista 10 ugniagesių.
Tikslus dingusių žmonių skaičius nežinomas, tačiau valdžia kiek anksčiau skaičiavo, kad nežinoma 279 asmenų buvimo vieta.
Trečiadienio popietę „Wang Fuk Court“ gyvenamajame komplekse užsiliepsnojo septyni iš aštuonių daugiabučių namų, kuriuose iš viso yra apie 2 tūkst. butų. Gaisrą gesino daugiau nei 1,2 tūkst. ugniagesių, o įstrigę gyventojai šaukėsi pagalbos.
Nuotraukose ir vaizdo įrašuose iš nelaimės vietos buvo matyti dideli dūmų debesys, kylantys iš pastatų. Ugniagesių komanda nurodė, kad liepsnos buvo suvaldytos ir užgesintos keturiuose daugiaaukščiuose pastatuose. Nors valdžia dar nenustatė gaisro priežasties, 32 aukštų pastatai dėl renovacijos buvo apstatyti bambukiniais pastoliais, o tai greičiausiai leido ugniai greičiau išplisti.
Policija sulaikė tris vyrus iš statybų įmonės, įtariamus neatsargia žmogžudyste. Pasak valdžios institucijų, darbams naudotos medžiagos galimai neatitiko priešgaisrinės saugos reikalavimų. Honkongo vyriausybės vadovas Johnas Lee įsakė šioje teritorijoje – vienoje iš dviejų Kinijos specialiųjų administracinių regionų– patikrinti visus pastatus, kuriuose atliekama kapitalinė renovacija.
