Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: Vašingtonas greičiausiai neduos Kyjivui raketų „Tomahawk“

2025-10-17 18:27 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-17 18:27

Buvęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas britų transliuotojui BBC teigė, kad JAV greičiausiai nesuteiks Ukrainai raketų „Tomahawk“, nes jų naudojimui reikalinga didelė JAV pagalba.

Donaldas Trumpas

„Dėl žvalgybos, taikinių nustatymo, misijų maršrutų nustatymo JAV būtų įtrauktos taip, kaip Donaldui Trumpui ilgainiui pradėtų labai nepatikti", – BBC  televizijai sakė į atsargą išėjęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas Markas Montgomery.

„Dėl žvalgybos, taikinių nustatymo, misijų maršrutų nustatymo JAV būtų įtrauktos taip, kaip Donaldui Trumpui ilgainiui pradėtų labai nepatikti“, – BBC  televizijai sakė į atsargą išėjęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas Markas Montgomery.

Jis pridūrė, kad šioms raketoms reikalinga „speciali įranga“, kurios JAV greičiausiai nenorės perduoti.

Jo teigimu, nors galimybė, kad D. Trumpas pasiūlys raketas „Tomahawk“ Kyjivui išlieka, tačiau, pasak jo tai būtų „labiau politinis, o ne karinis klausimas.“ M. Montgomery pridūrė nesitikintis jas artimiausiu metu pamatyti mūšio lauke.

Ukrainos delegacija parengė prezentaciją

Tuo tarpu „Reuters“ žurnalistas Gramas Slettery praneša, kad Ukrainos delegacija parengė prezentaciją D. Trumpui apie tai, kaip Kyjiuvas panaudotų „Tomahawk“ raketas, jei JAV jas perduotų Ukrainai, ir kokį poveikį tai turėtų karo eigai.

Kaip anksčiau rašė ELTA, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.

