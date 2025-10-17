Žiniasklaida: Vašingtonas greičiausiai neduos Kyjivui raketų „Tomahawk“

„Dėl žvalgybos, taikinių nustatymo, misijų maršrutų nustatymo JAV būtų įtrauktos taip, kaip Donaldui Trumpui ilgainiui pradėtų labai nepatikti“, – BBC televizijai sakė į atsargą išėjęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas Markas Montgomery.
Jis pridūrė, kad šioms raketoms reikalinga „speciali įranga“, kurios JAV greičiausiai nenorės perduoti.
Jo teigimu, nors galimybė, kad D. Trumpas pasiūlys raketas „Tomahawk“ Kyjivui išlieka, tačiau, pasak jo tai būtų „labiau politinis, o ne karinis klausimas.“ M. Montgomery pridūrė nesitikintis jas artimiausiu metu pamatyti mūšio lauke.
Ukrainos delegacija parengė prezentaciją
Tuo tarpu „Reuters“ žurnalistas Gramas Slettery praneša, kad Ukrainos delegacija parengė prezentaciją D. Trumpui apie tai, kaip Kyjiuvas panaudotų „Tomahawk“ raketas, jei JAV jas perduotų Ukrainai, ir kokį poveikį tai turėtų karo eigai.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į JAV su vizitu, kurio metu jis turėtų susitikti su šios šalies prezidentu D. Trumpu. Prezidentai Baltuosiuose rūmuose aptars galimą ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“ tiekimą Ukrainai.
