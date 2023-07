Žiniasklaida paviešino, kodėl Zelenskis prieš lyderių susitikimą paskelbė piktą žinutę

Apie tai skelbia naujienų agentūra „Bloomberg“, kalbėjusi su daugiau nei dešimt Aljanso viršūnių susitikime dalyvavusių diplomatų ir pareigūnų.

Agentūros žiniomis, dar pirmadienio vakarą nebuvo sutarta dėl NATO viršūnių susitikimo galutinės deklaracijos teksto, bet jame buvo pasiūlyti aiškesni Kyjivo narystės keliai į Aljansą.

Tačiau JAV ir Vokietijos reikalavimu formuluotė buvo pakeista į ne tokią malonią Ukrainai, ši formuluotė ir atsidūrė galutiniame dokumente. Antradienį apie tai sužinojusi Ukrainos delegacija nusprendė V. Zelenskio vardu paskelbti provokuojantį įrašą „Twitter“.

Jame V. Zelenskis piktinosi, kad sprendimas dėl formuluotės priimamas nedalyvaujant Ukrainai, ir pavadino tai „beprecedenčiu ir absurdišku dalyku“.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…