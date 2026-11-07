Zelenskis sureagavo į įvykius Lenkijoje: „Šokiruojantis nusikaltimas“

„Krokuvoje įvykdytas šokiruojantis nusikaltimas. Ukrainos žmonių vardu ir savo asmeniniu vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms ir artimiesiems. Šiam išpuoliui negali būti jokio pateisinimo, ir tikime, kad kaltininkas bus nubaustas pagal įstatymą.
Linkime stiprybės ir greito pasveikimo sužeistiesiems bei visiems, kuriuos palietė ši tragedija. Ukraina reiškia solidarumą su Lenkija ir lenkų tauta. Žmonės turi teisę į saugumą“, – parašė V. Zelenskis.
A shocking crime in Kraków. On behalf of the Ukrainian people, and personally, I extend my sincere condolences to the families and loved ones of the victims. There can be no justification for this attack, and we trust the perpetrator will face justice. We wish strength and a speedy recovery to the injured and to everyone affected by this tragedy. Ukraine stands in solidarity with Poland and the Polish people. People have the right to safety.REKLAMA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026
Per šaudynes Krokuvoje žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeisti
Šeštadienio popietę per šaudymą pietų Lenkijos Krokuvos mieste žuvo penki žmonės, daugiau kaip dešimt buvo sužeista, tarp jų – policijos pareigūnai, pranešė vietos policija.
Policija pranešė, kad pareigūnai įtariamąjį pašovė ir jis vežamas į ligoninę.
Anksčiau socialiniame tinkle X paskelbtame policijos pranešime buvo sakoma, kad apie 15 val. užpuolikas automobiliu įvažiavo į Turgaus aikštę ir pradėjo šaudyti į praeivius. Vėliau jis buvo sulaikytas.
Krokuvos valstybinės priešgaisrinės tarnybos atstovas Hubertas Cieply sakė, kad šūviai buvo paleisti iš važiuojančio automobilio.
Turgaus aikštėje vyko didelė gelbėjimo operacija, nusileido medicinos pagalbos sraigtasparnis.
Šūviams nuaidėjus ugniagesiai ragino gyventojus ir turistus vengti šios vietos, kol pareigūnai ieškojo šaulio.
Apie tragišką šaudymą Krokuvoje, antrajame pagal dydį Lenkijos mieste, socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Vidaus reikalų ministras informuoja mane apie padėtį Krokuvoje po tragiško šaudymo“, – parašė jis ir pridūrė, kad policija aiškinasi išpuolio motyvus ir visas jo aplinkybes.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pranešė palaikantis ryšį su visomis tarnybomis ir besitikintis, kad bus išsamiai išaiškintos šaudymo Krokuvoje aplinkybės.
„Mano mintys – su žuvusiaisiais, sužeistaisiais ir jų šeimomis“, – sakė jis.
Jis taip pat pranešė, kad Nacionalinio saugumo biuro (BBN) vadovas Bartoszas Grodeckis vyksta į Krokuvą.
Teisingumo ministras Waldemaras Zurekas socialiniame tinkle X parašė, kad prokurorai, policija ir visos atsakingos tarnybos jau dirba įvykio vietoje.
Jis pažadėjo, kad valdžios institucijos užtikrins, jog šio nusikaltimo vykdytojas atsakytų už savo veiksmus ir būtų griežtai nubaustas“
Policija kol kas nepateikė galimų šaulio motyvų.
Šaudymai Lenkijoje, Europos Sąjungos ir NATO narėje, esančioje rytiniame Aljanso flange ir besiribojančioje su Ukraina, yra reti.
Šalyje buvo sustiprintas budrumas po spalį įvykusių kelių išpuolių peiliais. Tuo metu ministras pirmininkas D. Tuskas juos pasmerkė kaip smurto kulto apraišką.
Varšuva, nuo 2022 m. plataus masto Rusijos invazijos pradžios tvirtai remianti Ukrainą, ne kartą perspėjo apie Rusijos rengiamas diversijas ir hibridinį karą Lenkijos teritorijoje. Maskva šiuos kaltinimus atmeta.
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