Zelenskis: Rusija gali netrukus padidinti spaudimą mūšio lauke

Taip rašoma įraše, kurį jis paskelbė platformoje „Telegram“.
„Remdamiesi su Ukraina susijusia politine ir diplomatine situacija ir žinodami Rusijos klastą, manome, kad artimiausiomis dienomis Rusijos kariuomenė gali bandyti didinti spaudimą ir intensyviau pulti Ukrainos pozicijas, kad sukurtų palankesnes politines sąlygas deryboms su pasauliniais veikėjais. Mes fiksuojame Rusijos kariuomenės judėjimą ir pasirengimą“, – rašė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukraina atsakys – jei reikės, asimetriškai.
„Paprašiau vyriausiojo kariuomenės vado pasikalbėti su kovinių pajėgų vadais. Ukrainai reikia tvirtų pozicijų ir tikrai apčiuopiamai pasipriešinti priešui“, – teigė V. Zelenskis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!