TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Rusija gali netrukus padidinti spaudimą mūšio lauke

2025-08-16 19:15 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 19:15

Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, turint omenyje su Ukraina susijusią diplomatinę situaciją, Rusija netrukus gali bandyti didinti spaudimą ir intensyviau pulti Ukrainos pozicijas.

Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)

Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu, turint omenyje su Ukraina susijusią diplomatinę situaciją, Rusija netrukus gali bandyti didinti spaudimą ir intensyviau pulti Ukrainos pozicijas.

1

Taip rašoma įraše, kurį jis paskelbė platformoje „Telegram“.

„Remdamiesi su Ukraina susijusia politine ir diplomatine situacija ir žinodami Rusijos klastą, manome, kad artimiausiomis dienomis Rusijos kariuomenė gali bandyti didinti spaudimą ir intensyviau pulti Ukrainos pozicijas, kad sukurtų palankesnes politines sąlygas deryboms su pasauliniais veikėjais. Mes fiksuojame Rusijos kariuomenės judėjimą ir pasirengimą“, – rašė V. Zelenskis.

Jis pabrėžė, kad Ukraina atsakys – jei reikės, asimetriškai.

„Paprašiau vyriausiojo kariuomenės vado pasikalbėti su kovinių pajėgų vadais. Ukrainai reikia tvirtų pozicijų ir tikrai apčiuopiamai pasipriešinti priešui“, – teigė V. Zelenskis.

