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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis atšovė į Kremliaus provokaciją: „Į Maskvą – ant raketos“

2026-09-24 09:53 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-09-24 09:53
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Rusijos propagandistas įkyriai klausė praeinančio V. Zelenskio, kada šis atvyks į Maskvą. Ir šis atsakė: „Ant raketos“. Tiesa, tiek rusų, tiek ukrainiečių informavimo priemonės išgirdo dar ir keiksmažodį po šių žodžių, tačiau „Ateo Breaking“ sulėtino garso įrašą ir tuomet aiškiau girdisi, kad V. Zelenskis pasakė „į Maskvą“. 

Zelenskis atšovė į Kremliaus provokaciją: „Į Maskvą – ant raketos“ (nuotr. gamintojo)

Rusijos propagandistas įkyriai klausė praeinančio V. Zelenskio, kada šis atvyks į Maskvą. Ir šis atsakė: „Ant raketos“. Tiesa, tiek rusų, tiek ukrainiečių informavimo priemonės išgirdo dar ir keiksmažodį po šių žodžių, tačiau „Ateo Breaking“ sulėtino garso įrašą ir tuomet aiškiau girdisi, kad V. Zelenskis pasakė „į Maskvą“. 

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JTO Generalinės Asamblėjos užkulisiuose rugsėjo 23 d. VGTRK korespondentas Valentinas Bogdanovas kelis kartus paklausė V. Zelenskio, kada šis apsilankys Maskvoje. Tai yra sąlyga, kurią Kremlius kelia asmeniniam Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimui. Tai principinė sąlyga, kurios siekia asmeniškai V. Putinas ir turinti simbolizuoti Ukrainos palaužimą. 

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Sprendžiant iš vaizdo įrašo, propagandistas pasivijo V. Zelenskį, kuris ėjo gatve ir su kažkuo kalbėjosi angliškai. V. Bogdanovas, ir galimai dar kartu buvęs asmuo, bent 6 kartus per 10 sekundžių sušuko savo klausimą.

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Iš pradžių Ukrainos lyderis jį ignoravo, tačiau galiausiai atsakė: „Ant raketos“. Kartu Ukrainos ir Rusijos žurnalistai yra įsitikinę, kad V. Zelenskis taip pat pridūrė „b**d“ (keiksmažodį). Įraše tai išgirsti sunku, pažymima „Meduza“.

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Vaizdo įrašą paskelbė pats V. Bogdanovas ir kiti situaciją stebėję spaudos atstovai.

„Ateo Breaking“ paskelbė kitokią versiją. Sulėtinus garso įrašą girdisi, kad V. Zelenskis atsako „Ant raketos į Maskvą“, taip atsakydamas į nuolatinį „į Maskvą“ kartojimą jam einant iš pastato.

Kas yra V. Zelenskį užkalbinęs Rusijos propagandistas?

V. Bogdanovas – VGTRK Niujorko biuro vadovas, vedantis autorinę programą „Amerika su Valentinu Bogdanovu“. Jis reguliariai reiškiasi laidoje „Solovjov LIVE“.

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Nu jie atsilikę.....
Nu jie atsilikę.....
2026-09-24 11:24
Nu ruzkis kitaip nesupranta. Jei ištari žodį - TAIKA, visi ruzkiai išsilaksto apimti panikos.
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Nunu
Nunu
2026-09-24 12:01
O kada tavo bailys iš po žemės išlys? Jau žemės kirminu virsta....
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Nunu
Nunu
2026-09-24 11:23
Klausyk, ruzkių ūrodina, nereikia apie save taip visko pasakoti...
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