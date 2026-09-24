JTO Generalinės Asamblėjos užkulisiuose rugsėjo 23 d. VGTRK korespondentas Valentinas Bogdanovas kelis kartus paklausė V. Zelenskio, kada šis apsilankys Maskvoje. Tai yra sąlyga, kurią Kremlius kelia asmeniniam Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimui. Tai principinė sąlyga, kurios siekia asmeniškai V. Putinas ir turinti simbolizuoti Ukrainos palaužimą.
Sprendžiant iš vaizdo įrašo, propagandistas pasivijo V. Zelenskį, kuris ėjo gatve ir su kažkuo kalbėjosi angliškai. V. Bogdanovas, ir galimai dar kartu buvęs asmuo, bent 6 kartus per 10 sekundžių sušuko savo klausimą.
Iš pradžių Ukrainos lyderis jį ignoravo, tačiau galiausiai atsakė: „Ant raketos“. Kartu Ukrainos ir Rusijos žurnalistai yra įsitikinę, kad V. Zelenskis taip pat pridūrė „b**d“ (keiksmažodį). Įraše tai išgirsti sunku, pažymima „Meduza“.
Vaizdo įrašą paskelbė pats V. Bogdanovas ir kiti situaciją stebėję spaudos atstovai.
„Ateo Breaking“ paskelbė kitokią versiją. Sulėtinus garso įrašą girdisi, kad V. Zelenskis atsako „Ant raketos į Maskvą“, taip atsakydamas į nuolatinį „į Maskvą“ kartojimą jam einant iš pastato.
Kas yra V. Zelenskį užkalbinęs Rusijos propagandistas?
V. Bogdanovas – VGTRK Niujorko biuro vadovas, vedantis autorinę programą „Amerika su Valentinu Bogdanovu“. Jis reguliariai reiškiasi laidoje „Solovjov LIVE“.
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