„Po paliaubų atnaujinti Rusijos energetikos produktų tiekimą turėtų būti mūsų interesas. Ateityje Rusija vėl turi būti mūsų prekybos partnere, bet mes neturime tapti vėl nuo jos priklausomi“, – M. Kretschmeris šeštadienį pareiškė interviu žiniasklaidos priemonių grupei „Funke“.
Anot jo, geri ekonominiai santykiai taip pat didina Vokietijos saugumą.
Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamai Krikščionių demokratų sąjungai (CDU) priklausantis politikas nuolat pasisako už rusiškų dujų tiekimo atnaujinimą, kai pasibaigs Rusijos karas prieš Ukrainą. Už tai jį kritikuoja jo paties partijos kolegos.
Europos Sąjunga (ES) Rusijai pritaikė plataus masto sankcijas dėl jos karo prieš Ukrainą, kuris tęsiasi ilgiau nei trejus metus.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aiškina, kad sankcijos reiškia ekonominį karą ir kad pati Europa nuo jų kenčia.
M. Kretschmeris sako, kad į sankcijas Rusijai reikia žvelgti ir iš pačios Vokietijos perspektyvos. Anot jo, dabartinė Vokietijos energetikos politika veda link deindustrializacijos.
Paklaustas, ar mano, kad V. Putinas kelia grėsmę, politikas teigė, jog Rusija užpuolė kitą šalį, todėl Vokietija turi būti pasirengusi apsiginti, o tai galima pasiekti tik jeigu Vokietija bus ekonomiškai stipri.
ELTA primena, kad spalio mėnesį JAV paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.
