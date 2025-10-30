Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija šiemet sudegino 6,6 proc. mažiau gamtinių dujų

2025-10-30 12:59 / šaltinis: BNS
2025-10-30 12:59

Latvijoje per tris šių metų ketvirčius sudeginta 5,981 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 6,6 poc. mažiau nei prieš metus, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.

Dujos (nuotr. Elta)

Latvijoje per tris šių metų ketvirčius sudeginta 5,981 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų – 6,6 poc. mažiau nei prieš metus, pranešė nacionalinė statistikos tarnyba.

0

Vien tik rugsėjį jų poreikis siekė 0,410 TWh ir buvo 20,4 proc. mažesnis nei tą patį praėjusių metų mėnesį.

Sausį sudeginta 1,183 TWh, vasarį – 1,654 TWh dujų, kovą – 0,948 TWh, balandį – 0,555 TWh, gegužę – 0,345 TWh, birželį – 0,198 TWh, liepą – 0,330 TWh, rugpjūtį – 0,357 TWh  dujų.

2024-aisiais, palyginti su 2023 metais, gamtinių dujų suvartojimą Latvija padidino 6,6 proc. iki 8,962 TWh.

