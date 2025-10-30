Latvija šiemet sudegino 6,6 proc. mažiau gamtinių dujų

Vien tik rugsėjį jų poreikis siekė 0,410 TWh ir buvo 20,4 proc. mažesnis nei tą patį praėjusių metų mėnesį.
Sausį sudeginta 1,183 TWh, vasarį – 1,654 TWh dujų, kovą – 0,948 TWh, balandį – 0,555 TWh, gegužę – 0,345 TWh, birželį – 0,198 TWh, liepą – 0,330 TWh, rugpjūtį – 0,357 TWh dujų.
2024-aisiais, palyginti su 2023 metais, gamtinių dujų suvartojimą Latvija padidino 6,6 proc. iki 8,962 TWh.
