Vokietija: sulaikyta 18 įtariamųjų, siejamų su kibernetiniu sukčiavimu visame pasaulyje

Vokietijos Federalinis kriminalinės policijos biuro (BKA) ir šalies vakaruose esančio Koblenco prokurorų duomenimis, tinklai ėmė nesąžiningus mokesčius už internetines prenumeratas suklastotose svetainėse ir padarė žalos už daugiau nei 300 mln. eurų.
Keturių didžiausių Vokietijos mokėjimo paslaugų teikėjų darbuotojai kaltinami bendradarbiavimu su sukčiais, siekiant palengvinti neteisėtas operacijas ir „taip pakenkti daliai Vokietijos finansų sistemos“, trečiadienį žurnalistams sakė Koblenco prokuroras Haraldas Kruse.
Buvo sukurtos suklastotos pornografinės, vaizdo transliacijų ir pažinčių svetainės, turinčios 19 mln. prenumeratorių.
Pasak pareigūnų, kaltinimai dėl sukčiavimo buvo pateikti dėl maždaug 4,3 mln. banko kortelių turėtojų iš 193 skirtingų šalių.
„Man ką tik pasakė, kad Šiaurės Korėja yra tarp šių šalių, – sakė H. Kruse, pabrėždamas sukčiavimo mastą. – Turiu pripažinti, kad net nežinojau, jog ten yra kreditinių kortelių.“
Per tyrimą dėmesys buvo skiriamas „44 įtariamiesiems iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės (JK), Latvijos, Nyderlandų, Danijos, Austrijos, Jungtinių Valstijų ir Kanados, kurie buvo nuo 32 iki 74 metų amžiaus“, teigė H. Kruse.
Pranešime spaudai nurodoma, kad iš viso buvo sulaikyta 18 žmonių, iš jų penki – Vokietijoje.
Policija antradienį surengė reidus Vokietijoje, Italijoje, Kanadoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Singapūre, Ispanijoje, Jungtinėse Valstijose ir Kipre.
Nusikaltėlių tinklai 2016–2021 metais vykdė duomenų išviliojimo (angl. phishing) atakas, per kurias pavogdavo žmonių banko ir kredito kortelių duomenis, teigė BKA viceprezidentė Martina Link.
Pasak M. Link, šimtai fiktyvių įmonių, kurių dauguma registruotos JK arba Kipre, buvo naudojamos suklastotoms interneto svetainėms tvarkyti ir nelegaliai gauti pajamų.
„Iš viso per tyrimą buvo nustatyta maždaug 2 tūkst. suklastotų tinklalapių“, – pažymėjo M. Link.
Mažos ir aptakiai pažymėtos sumos leido sukčiams nuslėpti išgryninimus.
Įtariamiesiems pavyko išplauti apie 150 mln. eurų per dešimtis banko sąskaitų Vokietijoje, tvirtino M. Link.
Vokiečių tyrėjai bendradarbiavo su pareigūnais devyniose kitose valstybėse, įskaitant JK, Singapūrą ir JAV.
