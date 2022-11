Vokietija siūlo pagalbą Lenkijos oro patruliams po raketos smūgio

„Nedelsiant reaguodami į incidentus Lenkijoje, pasiūlysime siūlysime sustiprinti oro policiją su koviniais oro patruliais virš jos oro erdvės su vokiečių „Eurofighters“, – per eilinę spaudos konferenciją sakė Gynybos ministerijos atstovas Christianas Thielsas. – Tai gali vykti nuo rytojaus, jei Lenkija to pageidaus.“

Jis teigė, kad skrydžiai būtų vykdomi „iš Vokietijos oro bazių“ ir lėktuvų nereikėtų perkelti į Lenkiją.

Toks patruliavimas vyksta „konkrečiose oro erdvėse“, dėl kurių „tiksliai susitarta su Lenkijos puse“, sakė Ch. Thielsas.

Jis pridūrė, kad Vokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht trečiadienį turėtų šiuo klausimu pasikalbėti su Lenkijos kolega.

Pareigūnai stengiasi išsiaiškinti raketos smūgio netoli Lenkijos Pševoduvo kaimo prie Ukrainos sienos, per kurį žuvo du žmonės, aplinkybes.

Lenkų prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį sakė, jog nėra požymių, kad raketos sprogimas Lenkijoje buvo „tyčinė ataka“, ir nurodė, kad tai tikriausiai buvo nelaimingas atsitikimas.

A. Dudos teigimu, labiausiai tikėtina, kad jo šalies teritorijoje nukrito ukrainiečių raketa, tačiau galiausiai atsakomybė už tai tenka Rusijai, antradienį masiškai raketomis atakavusiai taikinius visoje Ukrainoje.

Antradienio vakarą Lenkijoje, netoli sienos su Ukraina, nukritus dviems raketoms įvyko sprogimas. Žuvo du civiliai.

Kancleris ragina nedaryti „skubotų išvadų“

Tuo metu Vokietijos kancleris Olafas Scholzas trečiadienį paragino atlikti kruopštų tyrimą dėl žmonių aukų pareikalavusio raketų smūgio kaimui Lenkijoje, netoli sienos su karo draskoma Ukraina.

„Šis sugriovimas privalo būti ištirtas, raketos dalys privalo būti ištirtos, tada privalome palaukti rezultatų, o tada juos skelbti viešai“, – reporteriams sakė O. Scholzas per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Indonezijoje.

„Tokiu rimtu klausimu negali būti jokių skubotų išvadų apie įvykių eigą, kol neatliktas kruopštus tyrimas“, – pabrėžė jis.

Lenkija anksčiau pranešė, jog nėra aiškių įrodymų dėl to, kas paleido raketą, nukritusią Pševoduvo kaime netoli Ukrainos sienos. Per smūgį ten žuvo du žmonės.

JAV prezidentas Joe Bidenas sakė, jog „mažai tikėtina“, kad raketa buvo paleista iš Rusijos. Maskva savo atsakomybę neigia.

O. Scholzas akcentavo, jog svarbu „aiškiai pasakyti, kad to nebūtų buvę be Rusijos karo su Ukraina, be raketų, nuolat dideliais kiekiais leidžiamų į ukrainiečių infrastruktūrą“.

Po G-20 derybų Vokietijos kancleris sakė, jog „vienas šio susitikimo rezultatų yra tas, kad Rusijos prezidentas [Vladimiras Putinas] su savo politika yra beveik vienas“.