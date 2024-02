Vladimiras Putinas siekia užkariauti Arktį: pasitelks branduolinį ledlaužį

Agentūra „Agence France–Presse“ (AFP) pažymėjo, kad žinia apie branduolinį ledlaužį, kuris skrodžia ledą, kad krovininiams laivams būtų sudarytos geresnės sąlygos plaukti, pasirodė Maskvai siekiant atverti savo komercinę prekybą Arkties šiaurėje, skelbia portalas „Newsweek“.

„Rusija, kuriai dėl karo Ukrainoje Vakarų šalys taiko sankcijas, tikisi, kad Šiaurės jūrų kelias – laivybos kelias, kertantis Arkties vandenyną, leis padidinti prekybos su Azija mastą, sumažinant atstumus ir išlaidas“, – rašė AFP.

Sausio 26 dieną Baltijos laivų statykloje vykusios ceremonijos metu Rusijos „Jungtinės laivų statybos korporacijos“ direktorių valdybos pirmininkas Andrejus Kostinas paprašė V. Putino „leidimo įrengti talpos lentą pirmajame būsimo branduolinio ledlaužio „Leningrad“ skyriuje“.

„Tegul taip ir būna padaryta“, – atsakė V. Putinas, pasak TASS.

10872/ "The 6th (5th serial) nuclear icebreaker of Project 22220 Arktika (LK-60Ya), named Leningrad, was laid down today in Saint-#Petersburg The fifth ship of Project 22220 is expected to be launched this year". pic.twitter.com/HZKYzg5PHM