Nykstančios rūšies gyvūnų skaičius sparčiai didėjo ir šiuo metu laisvėje gyvena daugiau kaip 750 didžiųjų kačių, kurios gali sverti iki 190 kilogramų, o tai tikrai kelia grėsmę vietos gyventojams, skelbia portalas „Mirror“.

Gruodžio mėnesį vyras, vardu Viktoras S., buvo žiauriai sudraskytas ir nužudytas žvėries po to, kai tas pats gyvūnas suėdė jo šunį.

Vyras dar „ėjo ieškoti vietos, kur buvo nužudytas šuo“ Oberio kaime, Chabarovsko krašte, sakė jo žmona. Sniege buvo matyti kraujo pėdsakų.

„Reiškiame nuoširdžią užuojautą žuvusiojo artimiesiems ir draugams“, – sakoma Amūro tigrų centro, atsakingo už bandymą išsaugoti šią rūšį Rusijoje, pareiškime.

Šokiruojančiuose vaizdo kamerų įrašuose žmonės vis užfiksuoja Amūro tigrų išpuolius prieš sarginius šunis.

