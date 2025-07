Viešai susikirto Medvedevas ir Grahamas: svaidėsi grasinimai, išvadino seneliu

Jis sau įprastu skandalingu tonu pareiškė, kad D. Trumpas neva žengia „žingsnį karo link“. D. Medvedevas paragino D. Trumpą nesekti savo pirmtako Joe Bideno keliu.

Šie D. Medvedevo priekaištai D. Trumpui neliko neišgirsti JAV. JAV senatorius Lindsey Grahamas jam atkirto.

„Tiems Rusijoje, kurie mano, kad prezidentas D. Trumpas rimtai nesiekia sustabdyti kraujo praliejimo tarp Rusijos ir Ukrainos: jūs ir jūsų klientai netrukus liūdnai suklysite. Jūs taip pat netrukus įsitikinsite, kad Joe Bidenas nebėra prezidentas. Sėskite prie taikos derybų stalo“, – parašė jis.

To those in Russia who believe that President Trump is not serious about ending the bloodbath between Russia and Ukraine:



You and your customers will soon be sadly mistaken. You will also soon see that Joe Biden is no longer president.



Get to the peace table. https://t.co/IRWk9I0Ljf