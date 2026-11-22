JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) sekmadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad oro linijų bendrovė stengiasi pašalinti sutrikimus. Taip pat pabrėžta, kad vėlavimai nėra susiję su FAA oro eismo valdymo sistemomis.
Sekmadienį paskelbtame pareiškime „Delta“ nurodė, kad kol stengiamasi atkurti automatinės sistemos veikimą, darbuotojai taiko rankines procedūras, kad orlaiviai galėtų pakilti.
Vėluoja skrydžiai
Pagrindinis bendrovės aviacijos centras yra Hartsfildo-Džeksono tarptautinis oro uostas Atlantoje.
Skrydžiai vėluoja tuo metu, kai amerikiečiai pradeda keliauti šią savaitę minimos Padėkos dienos šventės proga.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.