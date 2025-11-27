Vašingtone pašauti kariai – 20-metė mergina ir 24-erių vyras

Kalbėdama apie spėjamą įtariamąjį, J. Pirro sakė, kad jis su savo žmona ir, kaip manoma, penkiais vaikais, gyveno Belinghame Vašingtono valstijoje. 29 metų afganistanietis į sostinę atvyko automobiliu. Jis į gvardiečius šovė iš revolverio.
„Jam gresia 15 metų kalėjimo dėl kūno sužalojimo, siekiant nužudyti“, – teigė J. Pirro. Ji pabrėžė, kad tai pirminis vertinimas. Jei kuris nors iš abiejų karių mirtų, įtariamajam būtų pateikti kaltinimai dėl nužudymo. Nusikaltimo motyvas ir tolia lieka neaiškus.
Trečiadienio popietę (vietos laiku) afganistanietis netoli Baltųjų rūmų prie metro stoties paleido šūvius į du Nacionalinės gvardijos karius ir sunkia juos sužeidė. JAV prezidentas Donaldas Trumpas išpuolį pavadino teroro aktu.
Anot „The New York Times“, J. Pirro pareiškė, kad Nacionalinės gvardijos buvimas Vašingtone yra būtinas, tai esą „riba tarp civilizuotos ir barbariškos visuomenės“.
Šaulys į JAV atvyko 2021 m., tačiau prieglobstis jam suteiktas tik 2025-aisiais, D. Trumpui pradėjus kadenciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!