  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po išpuolio prieš karius į Vašingtoną siunčiama dar 500 gvardijos karių

2025-11-27 07:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 07:28

JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį pareiškė, kad po dviejų Nacionalinės gvardijos karių nužudymo netoli Baltųjų rūmų į Vašingtoną bus nusiųsta dar 500 šios gvardijos karių.

Pete Hegseth (nuotr. SCANPIX)

JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas trečiadienį pareiškė, kad po dviejų Nacionalinės gvardijos karių nužudymo netoli Baltųjų rūmų į Vašingtoną bus nusiųsta dar 500 šios gvardijos karių.

P. Hegsethas per vizitą Dominikos Respublikoje sakė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas paprašė jo „į Vašingtoną nusiųsti dar 500 karių, iš Nacionalinės gvardijos“.

Du Nacionalinės gvardijos kariai buvo nušauti apie 14.15 val. (19.15 val. Grinvičo laiku) netoli Farragut West metro stoties, esančios netoli Baltųjų rūmų, pranešė pareigūnai spaudos konferencijoje.

FTB direktorius Kashas Patelis ir Vašingtono merė Muriel Bowser sakė, kad abu kariai yra kritinės būklės, bet ne mirę, kaip iš pat pradžių teigė Vakarų Virdžinijos gubernatorius Patrickas Morrisey.

Vašingtono merė kalbėjo apie „tikslinį šaudymą. Vienas asmuo, kuris, panašu, specialiai taikėsi į šiuos gvardijos karius, buvo sulaikytas.“

Daugiau nei 2 000 Nacionalinės gvardijos karių jau kelis mėnesius dislokuoti Vašingtone. D. Trumpas nurodė juos dislokuoti JAV sostinėje rugpjūčio mėnesį, motyvuodamas tai tariamai išaugusiu nusikalstamumu. Tačiau nusikalstamumo statistika šios prielaidos nepatvirtina.

Sostinė ėmėsi teisinių veiksmų prieš šį dislokavimą. Federalinė teisėja neseniai paskelbė Nacionalinės gvardijos dislokavimą neteisėtu ir įsakė jį nutraukti.

Tačiau ji atidėjo sprendimo įsigaliojimą trims savaitėms, kad D. Trumpo administracija galėtų pateikti apeliaciją. Todėl prezidento nurodymas galioja iki gruodžio 11 d.

Nacionalinė gvardija yra karinis rezervinis dalinys ir JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Paprastai ji yra pavaldi valstijoms ir dislokuojama stichinių nelaimių, riaušių ar kitų ekstremalių situacijų atveju.

Tačiau tam tikromis aplinkybėmis JAV prezidentas taip pat gali perimti vadovavimą. Vašingtonui taikomos specialios taisyklės.

