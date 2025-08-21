Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vance`as apie saugumo garantijas Ukrainai: „Nemanau, kad mums turėtų tekti ši našta“

2025-08-21 18:03 / šaltinis: BNS
2025-08-21 18:03

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad Europa turės prisiimti naštos dėl Ukrainos saugumo „liūto dalį“, Vašingtonui siekiant užbaigti nuo 2022 metų vykstantį Rusijos karą prieš savo kaimynę. 

JD Vance'as ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
33

JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad Europa turės prisiimti naštos dėl Ukrainos saugumo „liūto dalį“, Vašingtonui siekiant užbaigti nuo 2022 metų vykstantį Rusijos karą prieš savo kaimynę. 

REKLAMA
2

J. D. Vance'as trečiadienį vakare televizijos „Fox News“ laidoje „The Ingraham Angle“ kalbėjo apie saugumo garantijas Ukrainai ir Europos įsitraukimo mastą –  šios temos buvo aptartos per pastarąją savaitę vykusius aukšto lygio susitikimus, siekiant užbaigti karą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Na, nemanau, kad mums turėtų tekti ši našta“, – sakė J. D. Vance'as. 

„Tai jų žemynas. Tai jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė, kad jie turės imtis veiksmų“, – sakė JAV viceprezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak J. D. Vance'o, nors Vašingtonas padės užbaigti karą, Europos valstybės turi imtis vadovaujančio vaidmens saugumo susitarimuose. Konkretesnės informacijos jis nepateikė. 

REKLAMA

„Jungtinės Valstijos yra atviros pokalbiui, bet mes neprisiimsime jokių įsipareigojimų, kol neišsiaiškinsime, ko reikės karui sustabdyti“, – tvirtino jis.

Trumpo susitikimai

JAV prezidentas Donaldas Trumpas praėjusią savaitę Aliaskoje susitiko su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, o po to į Vašingtoną atskiroms deryboms pasikvietė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Europos lyderius.

REKLAMA
REKLAMA

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Vis dėl to, nors D. Trumpas sakė, kad V. Putinas išreiškė pasirengimą susitikti su V. Zelenskiu ir pritarti kai kurioms Vakarų saugumo garantijoms Ukrainai, Kyjivas ir Vakarų šalių sostinės šiuos pažadus vertina itin atsargiai, tuo labiau, kad daugelis detalių liko neaiškios. 

V. Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad galėtų susitikti su V. Putinu, bet tik tada, kai sąjungininkai susitars dėl „saugumo garantijų architektūros“, kuri atgrasytų nuo būsimų Rusijos puolimų. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ukrainiečių lyderis kalbėjo po to, kai Rusija naktį į Ukrainą paleido šimtus dronų ir raketų. Tai buvo smarkiausias apšaudymas nuo liepos vidurio ir per jį žuvo vienas žmogus, o daug kitų buvo sužeisti. 

Tačiau Maskva trečiadienį sumenkino V. Putino ir V. Zelenskio viršūnių susitikimo artimiausiu metu perspektyvą ir pareiškė norinti būti įtraukta į diskusijas dėl būsimų saugumo garantijų Ukrainai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
Signalas Rusijai: Trumpas spaudžiamas dislokuoti naikintuvus su Ukraina besiribojančioje šalyje (3)
Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Vengrija prakalbo apie derybų dėl taikos Ukrainoje rengimą Budapešte (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas tikina, kad laukia „įdomūs laikai“: „Laimėti nepuolant įsibrovėlių šalies – labai sunku“ (7)
Lavrovas: „Pirmą kartą istorijoje Rusija kariauja viena prieš visus Vakarus“ (nuotr. SCANPIX)
Lavrovas užgesino Trumpo pastangas: Maskvos žinutė Vašingtonui skamba šaltai (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų