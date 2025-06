Užrašas ant ukrainiečio kūno šokiravo: Ukraina nuotrauką siūlo pamatyti visiems

Anot ukrainiečių žvalgybos atstovo Andrijaus Jusovo, atvejis tikras.

„Svarbu, kad šią nuotrauką pamatytų ne tik ukrainiečiai, nes jie gerai žino, kas yra rusai. Nuotrauką turi pamatyti visas pasaulis.

Gydytojas, apžiūrėdamas viename iš regioninių centrų, kur vaikinai reabilituojasi, tiesiog neišlaikė, nufotografavo tai ir iškėlė į internetą. Tai – liudijimas to, ką patiria mūsų gynėjai nelaisvėje“, – sako A. Jusovas.

Anot jo, pastebimas didžiulis skirtumas tarp nelaisvėje buvusių Ukrainos ir Rusijos karių. Jis teigia, kad Rusija pažeidžia belaisvių laikymo sąlygas, nesilaiko būtinų mitybos ir medicininės priežiūros standartų.

After being exchanged, a Ukrainian prisoner of war showed his body covered in multiple mutilations and a burned-in inscription that read ‘Glory to Russia.’ pic.twitter.com/c8BxoFvXnZ