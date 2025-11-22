Užfiksuota skaudi nelaimė: „TikTok“ transliacijos metu mirtinai partrenktas žmogus

Valdžios institucijos tiria pasirodžiusį vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip moteris, pirmadienio vakarą Ilinojaus valstijos Zione, važiuodama automobiliu, partrenkė ir mirtinai sužalojo vyrą. Avarijos metu ji viską transliavo tiesiogiai „TikTok“ platformoje.
Telefono naudojimas – nelaimės kaltininkas
Vaizdo įraše matyti moteris, sėdinti už vairo. Išgirdusi garsų trinktelėjimą, ji pradėjo keiktis: „Velnias, velnias, velnias... Aš ką tik kažką partrenkiau.“ Po smūgio girdimas ir vaiko balsas, klausiantis, kas nutiko.
Pasak policijos departamento vadovo leitenanto Paulo Kehrli, narkotikai ir alkoholis nelaikomi avarijos priežastimi. 43 metų moteris nepabėgo iš įvykio vietos ir laukė atvykstančių pareigūnų.
Po įvykio „TikTok“ vartotoja pakeitė savo paskyros vardą, padarė profilį privačiu ir ištrynė aprašymą, kuriame buvo nurodyta, kad ji gyvena Zione, Ilinojaus valstijoje.
Tiesa, vis daugiau tyrimų rodo, kad mobiliųjų telefonų naudojimas vairuojant tampa vis dažnesne sunkių avarijų priežastimi.
„Vyras mirė, nes ji troško dėmesio“
„Reddit“ platformoje buvo pradėta diskusija, kurią inicijavo vartotojas, teigęs matęs transliaciją tiesiogiai ir svarstęs, ar įvyko kažkas mirtino. Vėliau žiniasklaidos pranešimai patvirtino blogiausius nuogąstavimus – partrenkto vyro gyvybė užgeso.
„Jaučiuosi taip, tarsi atsitiktinai tapau liudininku, kai kažkas prarado gyvybę, ir dabar negaliu nustoti galvoti apie auką bei tai, kaip viso to buvo galima išvengti. Aš nuolat kartoju tą garsą savo galvoje“, – pasakojo vartotojas.
„Vyras mirė, nes ji troško dėmesio“, – pridūrė jis.
Policijos duomenimis, avarija įvyko pirmadienį apie 17.30 val. 59 metų vyras, vardu Darrenas Lucas, po susidūrimo nebereagavo, o ligoninėje buvo konstatuota jo mirtis dėl patirtų traumų.
Po tragedijos – finansinės pagalbos prašymas ir naujo albumo anonsas
Didelę pasipiktinimo bangą sukėlė įtariamosios poelgis praėjus vos kelioms dienoms po incidento. Moteris savo sekėjus socialiniuose tinkluose prašė finansinės pagalbos „psichologinėms atostogoms“.
„Žinote, kad nemėgstu jūsų prašyti, bet jei jūsų širdyse yra noras padėti, mano „CashApp“ sąskaita yra čia. Jei norite kažkuo prisidėti – prašom“, – kreipėsi ji į savo „TikTok“ auditoriją.
Toks poelgis sulaukė daug kritikos iš internautų: „Oho, kokia panieka! Ji neturi jokio gailesčio!“, – rašoma viename komentare.
Nepasitenkinimą sukėlė ir lapkričio 6 d. jos „TikTok“ paskyroje pasirodęs vaizdo įrašas, kuriame moteris teigė, jog ją slegia daugybė minčių ir paskelbė apie „naują albumų seriją“.
„Ar ji rimtai? Naujo albumo paskelbimas po to, kai nužudė žmogų?“ – rašė vienas vartotojas, reaguodamas į įrašą.
