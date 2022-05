Užfiksavo vaizdo įraše: automatais ginkluoti rusai prievarta „evakuoja“ ukrainiečius į Rusiją

„Mariupolis. Rusų okupantai vykdo prievartinę civilių „evakuaciją“ į Rusijos teritoriją, pasitelkdami automatus. Žmonėms neleidžiama palikti šio susirinkimo taško ir [evakuacijos] autobusų“, – „Twitter“ paskelbė E. Džepar.

#Mariupol. #Russian occupiers conduct forced "evacuation" of civilians to the territory of Russia under barrels of a machine guns.

People are denied to leave the gathering point and buses.#StopRussianAgression #StandWithUkraine pic.twitter.com/BrFcMtjgRE