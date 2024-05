Užfiksavo kvapą gniaužiantį vaizdą: į virš Eifelio bokšto skrendantį lėktuvą trenkė žaibas

Akimirką užfiksavo vienas internautų, nuotraukas paskelbęs socialiniame tinkle „X“.

Specialistų teigimu, šis reiškinys nėra rimtas išbandymas keleivių ir pilotų saugumui. Tam, kad orlaivis galėtų skristi, jis turi būti sertifikuotas kaip „atsparus žaibui“.

Taigi metalinis korpusas veikia kaip apsauga viduje esantiems žmonėms, praneša „Ukrinform“.

„Audringiausia“ metų diena Prancūzijoje

„Météo France“ duomenimis, praėjusį sekmadienį Prancūzijoje buvo „audringiausia“ 2024 m. diena. Visoje šalyje buvo užfiksuota daugiau kaip 21 900 žaibo blyksnių. Audros sukėlė intensyvias liūtis ir purvo nuošliaužas. Keli regionai šalies šiaurėje nukentėjo nuo potvynių, o netoli Paryžiaus iškrito galinga kruša.

Kaip pranešė „Ukrinform“, pirmadienio vakarą dėl žaibo smūgio Lenkijos LOT lėktuvas, skridęs iš Varšuvos į Ščeciną, buvo priverstas nukreipti skrydį į Varšuvą.

Filmuojant vaizdo įrašą to užfiksuoti nesitikėjo: nuplovė tiltą

Balandžio 30 d. Brazilijoje, Santa Terezos miesto merės nufilmuotame perspėjime apie audrą vaizdai buvo iškalbingesni už žodžius. Merei filmuojat „Instagram“ vaizdo įrašą apie nepalankias oro sąlygas, užplūdęs potvynis tiesiog nuplovė tiltą, esantį už jos nugaros.

Vaizdo įraše užfiksuota Santa Terezos miesto merė Gisele Caumo. Rio Grande do Sul miesto, kuriame yra Santa Tereza, civilinės saugos tarnyba paskelbė perspėjimą dėl orų, kuriame nurodyta didelė potvynių tikimybė tą dieną.

Per audrą Rio Grande do Sul žuvo penki žmonės, 18 dingo be žinios. Pranešta apie padarytą žalą daugiau kaip 70-iai miestų ir miestelių.