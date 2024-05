Žala 70-iai gyvenviečių

Vaizdo įraše užfiksuota Santa Terezos miesto merė Gisele Caumo. Rio Grande do Sul miesto, kuriame yra Santa Tereza, civilinės saugos tarnyba paskelbė perspėjimą dėl orų, kuriame nurodyta didelė potvynių tikimybė tą dieną.

Per audrą Rio Grande do Sul žuvo penki žmonės, 18 dingo be žinios. Pranešama apie padarytą žalą daugiau kaip 70-iai miestų ir miestelių.

Vaizdelį, kaip potvynis nuplovė tiltą, pamatykite aukčiau esančiame vaizdo įraše.