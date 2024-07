Užfiksavo, kaip lėktuvo keleivė puolė ir įkando skrydžio palydovams: įgulai teko moterį surišti

Antradienį „United Airlines“ 762-asis reisas skrido iš Majamio (Floridos valstija, JAV) į Niuarką (Naujojo Džersio valstija, JAV), tačiau Orlande nusileido anksčiau. Oro linijos teigė, kad skrydžio palydovai buvo priversti sutramdyti keleivę, kai ji tapo agresyvi ir trukdanti. Suvaržyta ir susijaudinusi moteris bandė išsilaisvinti burna. Jos vardo ir pavardės valdžios institucijos kol kas neskelbia.

„Ji laukinė“, – girdėti, kaip sako vaizdo įrašą įrašęs asmuo.

Įsiaudrinusi moteris netylėjo: „Žmonės mane įrašinėja. Nesikreipkite į „United Airlines“, šie žmonės turi požiūrio problemų. Jie neatlieka savo darbo. Jie man deda antrankius“.

„Kodėl jūs man uždedate antrankius?“ – paklausė ji palydovų.

„United Airlines“ paaiškino, kad keleivę reikėjo surakinti dėl visų saugumo.

„Mūsų skrydžio palydovai stengėsi sušvelninti situaciją ir apsaugoti kitus klientus, o nusileidus Orlande, skrydį pasitiko teisėsaugos institucijos, ir keleivė buvo pašalinta, – sakoma „United Airlines“ pareiškime TMZ. – Esame dėkingi savo komandai už profesionalumą ir už tai, kad rūpinosi mūsų klientų ir savo kolegų „United Airlines“ darbuotojų saugumu“.

