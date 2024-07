Jis buvo apkaltintas nepadoriu elgesiu ir, atvykęs į Bafalo federalinį teismą, buvo paleistas, pranešė Niujorko vakarinės apygardos JAV prokuratūra. Pranešama, kad keleivis policijai sakė, jog prieš įlipdamas į savo pirmąjį skrydį iš Oregono išgėrė kelis viskio ir kolos gėrimus, o toliau smarkiai gėrė ir per sustojimą Čikagoje, skelbia portalas „Daily Mail“.

Po nepadoraus incidento oro linijų bendrovė „American Airlines“ pranešė, kad lėktuvas galėjo atnaujinti kelionę iš Bafalo, kai keleivis buvo pašalintas.

„Dėkojame savo komandos nariams už profesionalumą, o klientams – už supratimą“, – sakoma oro linijų bendrovės pareiškime.

Remiantis pranešimu apie baudžiamąjį skundą, keleivis sakė, kad jis atsikėlė, norėdamas pasinaudoti lėktuvo tualetu, kai kilo problema.

Jis sakė, kad grįždamas į savo vietą patyrė „medicininę šlapinimosi problemą“.

Tą pačią dieną „Delta Airlines“ lėktuvas taip pat buvo priverstas leistis avariniu būdu po to, kai dešimtims keleivių buvo patiektas sugedęs maistas.

„Delta“ 136-asis reisas skrido iš Detroito (Mičigano valstija, JAV) į Nyderlandus, kai ankstų trečiadienio rytą buvo nukreiptas į JFK oro uostą, nustačius, kad dalis skrydžio metu tiekiamų patiekalų buvo sugedę“, – „DailyMail“ sakė „Delta“ atstovas spaudai.

Viena nusivylusi šio skrydžio keleivė socialiniuose tinkluose pasiteiravo, kaip dėl nukreipto skrydžio oro bendrovė šiandien nugabens ją į Amsterdamą.

.@delta I need to know how you’re going to get me to Amsterdam today - I’m on the plane that’s emergency landing at JFK because you served passengers “contaminated” food - I don’t need hotel/food vouchers I need to arrive in Amsterdam today.