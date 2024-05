101 metų moterį avialinijos palaikė kūdikiu: ši problema ją lydi nuolat

Šimtametė, vardu Patricija, buvo rezervavusi suaugusiajam skirtą vietą, tačiau pasijuokė iš incidento su sumišusia lėktuvo įgula, skelbia portalas „Business Insider“.

Patricija, pasakojo BBC: „Buvo juokinga, kad jie manė, jog esu tik mažas vaikas, o aš esu sena dama!“

Patricija, kuri kasmet skrenda aplankyti šeimos, sakė, kad oro linijų „American Airlines“ užsakymų sistema, regis, negalėjo apdoroti fakto, kad ji gimė 1922 m., o ne 2022 m.

„Mano dukra internetu rezervavo bilietą, o sistema oro uoste manė, kad mano gimimo data yra 2022 m., o ne 1922 m.“, – sakė ji.

Per ankstesnę kelionę, kaip pranešė BBC, dėl šios klaidos oro uosto darbuotojai Patriciją po skrydžio pasitiko be iš anksto paruošto neįgaliojo vežimėlio, manydami, kad jie tiesiog perneš kūdikį per terminalą.

„Tas pats nutiko ir pernai, jie taip pat laukė vaiko, o ne manęs“, – sakė Patricija.

Ji turėjo laukti lėktuve, kol visi kiti keleiviai išlips, per tą laiką jai buvo atvežtas neįgaliojo vežimėlis, pranešė BBC.

„Norėčiau, kad jie sutvarkytų savo sistemą, nes mano vargšė dukra turėjo nešti visą mūsų bagažą ir drabužius beveik kilometrą nuo vienų vartų iki kitų“, – sakė ji.

Aviakompanijos vis dažniau automatizuoja savo sistemas, kad veikla būtų veiksmingesnė, o keleiviai dažniausiai džiaugiasi technologijų teikiamais patogumais keliaujant.

