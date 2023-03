Buvęs oro linijų pilotas prakalbo atvirai: „Esame kritiniame aviacijos saugumo taške“

Gruodžio 18 d. „United Airlines“ „Boeing 777“ lėktuvas, vos kelios sekundės po pakilimo iš Maui salos, pakilo į maždaug 670 metrų aukštį, prieš staigiai nerdamas žemyn ir atsidurdamas vos 230 m virš Ramiojo vandenyno.

Sausio 11 d. Jungtinių Amerikos Valstijų oro erdvė buvo uždaryta daugiau nei dviem valandoms, kai sugedo Federalinės aviacijos administracijos naudojama perspėjimų perdavimo pilotams sistema, vadinama NOTAM. Tai buvo pirmasis visos šalies oro erdvės uždarymas nuo 2001 m. rugsėjo 11 d.

Sausio 13 d. „Delta Air Lines“ lėktuvas „Boeing 737“ turėjo nutraukti pakilimą po to, kai „American Airlines“ „Boeing 777“ kirto jam kelią iš gretimo riedėjimo tako Niujorko Kenedžio tarptautiniame oro uoste.

Sausio 26 d., tik šešių minučių skirtumu, dviejų skirtingų iš Sietlo išvykstančių „Alaska Airlines“ „Boeing 737“ lėktuvų uodegos pakilimo metu trenkėsi į žemę dėl klaidingų svorio ir pusiausvyros apskaičiavimų.

Vasario 4 d. „FedEx“ „Boeing 767“, artėdamas prie Ostino, vos nesusidūrė su „Southwest Airlines“ „Boeing 737“. Abu lėktuvai gavo leidimą pasinaudoti tuo pačiu kilimo ir tūpimo taku.

Paprastai Federalinė aviacijos administracija, JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba, pilotų ir skrydžio vadovų sąjungos bei oro linijos nekomentuoja vykstančių saugos tyrimų. Pirmiausia yra palaukiama, kol bus baigtas vykdomas tyrimas ir paskelbiama ataskaita apie visus veiksnius, kurie turėjo įtakos incidentui. Tik tuomet yra teikiami pasiūlymai, ką ateityje reikėtų daryti kitaip.

Tačiau pastarojo meto incidentų virtinė išsiskiria. Visų šių įvykių skaičius, pobūdis ir galimas tragiškumas yra nepriimtini ir verčia sunerimti. Negalime laukti, kol senstanti ir per mažai darbuotojų turinti aviacijos infrastruktūra žlugtų ir įvyktų tragedija, dėl kurios reikės imtis veiksmų.

Federalinės aviacijos administracija planuoja surengti specialų renginį, kuriame susirinks aviacijos saugos lyderių ir valstybinių reguliavimo institucijų grupė. Renginys buvo pavadintas „Safety Call to Action“ ir jame dėmesys bus sutelktas į naujausius incidentus. Jo metu bus aptariama, kas nutiko ne taip, kas suveikė ir ką reikia keisti ateityje.

Tačiau daugelis komercinės aviacijos sektoriaus darbuotojų žino, kas priartino visą pramonę prie lūžio taško: oro linijos, reguliuotojai, pilotai ir skrydžio įgulos, kontrolieriai ir saugos ekspertai per pandemiją patyrė didžiulę transformaciją. Sektoriui sulėtėjus iki precedento neturinčio lygio bei atleidus dešimtis tūkstančių darbuotojų, komercinė aviacija dabar sparčiai plečia savo veiklą, nes kelionių oro transportu paklausa didėja greičiau nei tikėtasi.

Pramonė skuba kuo greičiau atitikti apmokymų reikalavimus, reikalingus norint sugrąžinti atleistus ir sertifikuoti naujus darbuotojus lėktuvų kabinose, oro linijų įmonėse, techninės priežiūros patalpose bei Federalinės aviacijos administracijos skrydžių valdymo centruose ir bokštuose.

Vadovavimas saugai geriausiu atveju buvo nestabilus. Federalinės aviacijos administracija beveik metus laiko neturėjo nuolatinio vadovo, o dabar vienas iš Federalinės aviacijos administracijos biurų, kuris yra atsakingas už aviacijos saugą, turi laikiną vadovą, nes anksčiau šias pareigas ėjęs Billy Nolenas tapo Federalinės aviacijos administracijos galva. Be to, Kongresas dešimtmečius nepakankamai finansavo Federalinę aviacijos administraciją, todėl šiai saugos reguliavimo institucijai teko apsieiti be technologijų, įrankių ir darbuotojų, reikalingų senstančiosioms sistemoms, fizinei ir skaitmeninei infrastruktūrai atnaujinti ir žengti koja kojon su naujomis technologijomis.

Neabejotina, kad visi aviacijos subjektai, tiek vyriausybėje, tiek pramonėje, visada teikia pirmenybę saugai. Tačiau kalbėti ir veikti nėra tas pats.

Ir iš pažiūros atsitiktiniai pastarųjų trijų mėnesių incidentai rodo, kad saugos sistemos, kurios pakankamai gerai tarnavo prieš pandemiją ir jos metu, gali būti nepakankamos normaliai veiklai 2023-iesiems ir ateičiai.

Pramonė, valstybinės institucijos ir profesinės sąjungos turi bendradarbiauti, kad nustatytų, kaip dažnai įvyksta kiekvienas iš šių saugos incidentų ir kur reikia skirti išteklius, kad ateityje būtų galima jų išvengti. Oro linijų bendrovės, skrydžių vadovai ir pilotai turi glaudžiai bendradarbiauti su vyriausybe, dalytis duomenimis, siūlyti sprendimus ir tada imtis veiksmų, kad pagerintų aviacijos saugą. Negalima manyti, kad komercinės aviacijos sistema gali toliau tęsti veiklą tokiomis sąlygomis, kokios buvo 2020 m.

Federalinei aviacijos administracijai reikia patvirtinto administratoriaus. JAV Kongresas turi priimti specialų įstatymą, kuriame būtų teikiama pirmenybė ir finansavimas oro eismo organizavimo patobulinimams, skiriami papildomi sertifikavimo ištekliai ir atliekami kiti numatyti atnaujinimai, siekiant užtikrinti, kad NOTAM gedimas niekada nepasikartotų. Ir įstatymų leidėjai turi reikalauti, kad Federalinės aviacijos administracija būtų atsakinga už Kongreso suteiktų saugos mandatų vykdymą.

Nelaimingi atsitikimai paprastai įvyksta, kai nėra griežtai taikoma ir nesilaikoma pripažintos geriausios praktikos. Kartais jų išvengiama tik paskutinę akimirką. Tačiau negalime pasikliauti tik sėkme ir greitu mąstymu.

Esame kritiniame aviacijos saugumo taške. Senieji verslo būdai nebeveikia. Turime iš naujo imtis veiksmų, kad užtikrintume, jog šių incidentų būtų visiškai išvengta. Visos šalys turi veikti dabar ir planuoti naują kursą į saugesnę ateitį.