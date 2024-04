Lėktuvas skubiai leidosi dėl netikėtos šuns „staigmenėlės“: įgula dvi valandas bandė pašalinti kvapą

Incidento liudininku tapęs lėktuvo keleivis pasakojo, kad skrydis iš Hjustono į Sietlą (JAV) buvo nukreiptas į Dalaso (JAV) Fort Vorto tarptautinį oro uostą. Ten įgula dvi valandas bandė pašalinti nemalonų kvapą iš lėktuvo. Daug valandų trukęs valymas galiausiai buvo nesėkmingas ir greta buvęs tualetas buvo uždarytas.

Jungtinėse Valstijose naminiai gyvūnai dažnai keliauja keleivių salone – jei jie atitinka tam tikrus svorio ir dydžio reikalavimus. Kitose šalyse augintiniai paprastai keliauja krovinių skyriuje.

THERE WAS A DOG ON THE PLANE 🫶 pic.twitter.com/vlU6Nu9TdB