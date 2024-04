Pora gavo daugiau nei 1 300 eurų kompensaciją nes 13 valandų skrydyje sėdėjo šalia orą gadinančio šuns

Po kelis mėnesius trukusio elektroninio susirašinėjimo su „Singapore Airlines“, pora iš Naujosios Zelandijos sakė gavusi apie 1410 JAV dolerių (1316 eurų) kompensaciją. Ją planuoja skirti organizacijai, kuri regėjimo negalią turintiems žmonėms parenka šunis vedlius.

Aviakompanijos atstovas anksčiau „Business Insider“ sakė, kad jie atsiprašė poros dėl jų skrydžio metu apturėtos nemalonios patirties.

Rugsėjo 8 d. Naujosios Zelandijos leidinys „Stuff“ pirmą kartą pranešė, apie Gill ir Warreno Pressų birželio mėnesio patirtį oro linijų bendrovės „Singapore Airlines“ lėktuve.

Pora papildomai sumokėjo už aukščiausios ekonominės klasės vietas 13 valandų skrydžio metu. Atvykę į jiems paskirtas vietas, jie teigė sužinoję, kad sėdi šalia keleivio su šunimi, kuris, Gill Press manymu, buvo emocinės paramos gyvūnas.

Pasak G. Press, šuo spurdėjo, inkštė ir seilėjosi.

18 months ago, we boarded a plane with our dog and two suitcases, starting our adventure in Paris.



Now, those same two suitcases are packed, and we're heading back to NYC. Time really does fly! pic.twitter.com/FPX2l58Uhe