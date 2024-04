Girtas ir dar su dviem buteliais skrydyje pasirodęs lėktuvo pilotas sulaukė griežtos teismo bausmės

Kai jis atėjo į darbą, rankinėje turėjo du butelius likerio „Jägermeister“, iš kurių vienas buvo iki pusės nugertas, antradienį pranešė teismas. Transatlantinį skrydį teko atšaukti, o L. Russellas neteko darbo bendrovėje „Delta Airlines“, teigiama Škotijos teismo pranešime.

„Delta“ atstovas spaudai teigė: „Bendrovė „Delta“ žinojo apie šį incidentą ir nušalino pilotą nuo tarnybos, kol kartu su Škotijos valdžios institucijomis atliko išsamų tyrimą“.

Oro linijų bendrovė „Delta“ taip pat atsiprašė nukentėjusių keliautojų.

Skelbdama teismo nuosprendį teisėja Alison Stirling sakė L. Russellui: „Jūsų krepšyje buvo rasti du buteliai „Jägermeister“, iš kurių vienas buvo atidarytas ir šiek tiek mažiau nei iki pusės nugertas. Kadangi dėvėjote piloto uniformą, buvo kreiptasi į policiją. Netrukus atvyko pareigūnai. Policijai pateikėte savo duomenis ir pasakėte, kad esate „Delta Airlines“ kapitonas“.

Paklaustas apie atidarytą butelį, pilotas atsakė, kad išvakarėse buvo išgėręs, tačiau ryte, kai atvyko į darbą, jam nepavyko pasitikrinti alkotesteriu. Jis buvo sulaikytas ir vėliau davė kraujo mėginį, kurio rezultatai taip pat parodė, kad alkoholio kiekis kraujyje viršija leistiną normą.

Delta pilot allegedly showed up drunk for a flight from Scotland to New York City and was arrested, The Herald Scotsman reported. pic.twitter.com/BivQ3RTB35

Pasak teismo, Škotijoje leistina riba lėktuvui pilotuoti yra 20 miligramų, o vairuojant automobilį – 50 miligramų. Jungtinėse Amerikos Valstijose pilotui nustatyta 0,04 alkoholio koncentracijos kraujyje riba. JAV federalinės taisyklės draudžia visiems asmenims eiti civilinio skrydžio įgulos nario pareigas praėjus aštuonioms valandoms po alkoholio vartojimo arba esant apsvaigusiems nuo alkoholio.

Teismas teigė, kad L. Russellas buvo sveikstantis alkoholikas, kuris po incidento sėkmingai baigė gydymo programą ir šiuo metu alkoholio jis nevartoja.

Anot teismo, jis anksčiau du kartus vairavo automobilį apsvaigęs nuo alkoholio, tačiau teismas taip pat pažymėjo, kad jis anksčiau nebuvo nuteistas Didžiojoje Britanijoje.

Kovo 5 d. „Boeing-767“ kapitonas „pasitaikius pirmai progai“ pripažino savo kaltę ir tai turėjo įtakos sumažinant jam skirtą bausmę nuo 15 iki 10 mėnesių, nurodė teismas.

Let’s take a look at Delta’s DEI pilot hire Lawrence Russell, Jr.



Mr Russell is American pilot, 63, who was caught with bottles of Jägermeister in his bag before he was due to fly a passenger plane from Edinburgh to New York while more than twice the alcohol limit has been… pic.twitter.com/blm6l0vbm0

