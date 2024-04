„Ačiū už širdies smūgį!“: keleivis nufilmavo, kaip skrydžio metu nukrito lėktuvo variklio dangtis

Lėktuve, kuris pakilo į 3140 m aukštį ir vos po 25 minučių staigiai apsisuko, buvo 135 keleiviai ir šeši įgulos nariai. Lėktuvas saugiai nusileido ir buvo nutemptas atgal prie vartų, o keleiviai kitu lėktuvu pasiekė kelionės tikslą Hiustoną Teksase maždaug keturiomis valandomis vėliau, skelbia portalas „Sky News“.

Visa laimė, kad sužeistųjų nebuvo, tačiau Federalinė aviacijos administracija pradėjo įvykio tyrimą.

„Atsiprašome už nepatogumus dėl vėlavimo, tačiau svarbiausias mūsų prioritetas – didžiausia mūsų klientų ir darbuotojų sauga. Mūsų techninės priežiūros komandos peržiūri orlaivį“, – sakoma „Southwest Airlines“ pareiškime.

