Avariniu būdu leidosi į Amsterdamą skridęs lėktuvas – keleivius skubiai pasitiko medikų brigada

Remiantis sekimo svetainės „FlightRadar24“ duomenimis, „Delta Airlines“ lėktuvas skrido virš Sen Pjero ir Mikelono – Prancūzijos salyno į pietus nuo Kanados Niufaundlendo – kai buvo apsuktas. Liepos 3 d. 4 val. ryto „Airbus A330“ saugiai nusileido JFK oro uoste, kur jį pasitiko medikai ir suteikė pagalbą nukentėjusiems keleiviams, skelbia portalas „Independent“.

Kol kas nežinoma, kiek iš 277 lėktuve buvusių keleivių valgė sugedusį maistą ir ar kuriam nors keleiviui pasireiškė apsinuodijimo maistu simptomai.

Viena nukentėjusi keleivė Virginia socialiniame tinkle X parašė: „@delta“, man reikia žinoti, kaip šiandien mane nugabensite į Amsterdamą – esu lėktuve, kuris avariniu būdu leidžiasi JFK, nes keleiviams patiekėte „užkrėstą“ maistą – man nereikia viešbučio/ maisto kuponų, man reikia šiandien atvykti į Amsterdamą“.

.@delta I need to know how you’re going to get me to Amsterdam today - I’m on the plane that’s emergency landing at JFK because you served passengers “contaminated” food - I don’t need hotel/food vouchers I need to arrive in Amsterdam today.