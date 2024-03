Siaubinga akimirka, kai lėktuvas staiga ėmė kristi: keleiviai nuo smūgio rėžėsi į lėktuvo lubas

Pareigūnams tiriant, kas sukėlė „stiprų drebėjimą“ prieš staigų lėktuvo, skrendančio tarp Australijos ir Naujosios Zelandijos, kritimą, vienas keleivis antradienį papasakojo apie beprotišką kelionę, kai žmonės be saugos diržų buvo išmesti iš savo vietų, o kai kurie net atsitrenkė į lėktuvo lubas, skelbia portalas „Euronews“.

„Lėktuvas, be jokių įspėjimų, tiesiog ėmė skristi. Turiu omenyje, kad jis krito kitaip nei bet kokia kita nedidelė turbulencija, kurią esu patyręs, ir žmonės buvo išmesti iš savo vietų, atsitrenkė į lėktuvo lubas, buvo išmėtyti po praėjimus“, – antradienį Australijos televizijai „ABC News“ pasakojo keleivis Brianas Jokatas.

„Kai kurie lubų skydai buvo įlaužti nuo to, kad žmonės trenkėsi į jas. Keliems žmonėms iš galvų bėgo kraujas“, – sakė jis.

„LATAM Airlines“ pranešime teigiama, kad skrydžio metu įvyko „techninis gedimas, kuris sukėlė stiprų judėjimą“. Vėlesniame pareiškime oro bendrovė teigė, kad lėktuvas „skrydžio metu patyrė stiprų drebėjimą, kurio priežastis šiuo metu tiriama“.

Aviakompanija teigė, kad bendradarbiauja su pareigūnais, siekdama padėti ištirti, kas nutiko.

Lėktuvui nusileidus Oklande, keleivius pasitiko medikai ir daugiau kaip 10 greitosios pagalbos automobilių.

Įvykio vietoje buvo suteikta pagalba maždaug 50 žmonių, kurie patyrė daugiausia lengvus sužalojimus, o 13 buvo hospitalizuoti, sakė greitosios pagalbos atstovas.

„LATAM Airlines“ teigė, kad iš 13-os dauguma netrukus buvo išrašyti, o tik vienam keleiviui ir vienam įgulos nariui prireikė papildomos pagalbos, „tačiau be jokio pavojaus gyvybei“.

❗🇦🇺✈️🇨🇱 - 50 people were injured during a flight from Sydney to Chile on a Boeing 787-9 Dreamliner due to a "technical problem" that caused "severe movement". pic.twitter.com/jJ6IXTO2J6