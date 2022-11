Lėktuve nufilmavo motinos siautėjimą: nei keleiviai, nei įgula nesuprato, kas vyksta

Lapkričio 13-ąją skrydžio iš San Fransisko į Čikagą metu keleivis Peteris Kondelis nufilmavo, kaip viena keleivė, rankose laikanti ir verkiantį mažametį vaiką, užsipuolė skrydžio palydovę. Vaizdo įraše girdėti, kaip moteris iš visų jėgų rėkia ant skrydžio palydovės, o įsiutusią keleivę ėmė raminti ir kiti įgulos nariai.

„Ponia, mes leidžiamės. Ponia, atsitraukite“, – girdėti vaizdo įraše.

Lėktuvui nusileidus moteris pakliuvo į teisėsaugos rankas.

„United Airlines“ avialinijų atstovai vėliau pakomentavo situaciją.

„Oro uoste nusileidus skrydžiui iš San Fransisko į Čikagą keleivė iš lėktuvo buvo išlydėta kartu su teisėsauga. Vienas skrydžio įgulos narys buvo pristatytas į ligoninę išsamesniam sveikatos įvertinimui. Esame dėkingi savo įgulai, kad jie šią sudėtingą situaciją sprendė profesionaliai ir rūpinosi savo bei kitų keleivių saugumu“, – teigia avialinijų atstovai.

Kodėl kilo konfliktas, tiksliau nekomentuojama.

Savo akimis pamatyti moters siautėjimą lėktuve galite čia:

Flight attendant assaulted on @united flight 476 that just landed in Chicago at @fly2ohare. pic.twitter.com/4ksmKl5PAC