Ukrainos vėliavos nuėmimas nuo Čekijos parlamento pastato sukėlė protestą

Kraštutinių dešiniųjų partijos „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD), kritikuojančios tiek Europos Sąjungą, tiek NATO, įkūrėjas T. Okamura trečiadienį buvo išrinktas Čekijos Deputatų rūmų pirmininku.
Jis socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kaip nuimama Ukrainos vėliava ir jis pats laiko kopėčias.
Tuo pasipiktino kadenciją baigiančios centro dešiniųjų vyriausybės partijos. Jos iškabino Ukrainos vėliavas ant savo parlamentinių frakcijų biurų.
T. Okamuros pirmtakė Markéta Pekarová Adamová socialiniame tinkle X parašė, kad tai buvo gėdingas jos įpėdinio veiksmas, nukreiptas ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš pagrindines Čekijos Respublikos vertybes.
Vėliava buvo iškelta 2022 m. vasario 22 d., likus dviem dienoms iki Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kaip solidarumo su Kyjivu ženklas. Nuo tada ji ten kabojo visą laiką.
Panaši diskusija neseniai kilo dėl Prahos nacionalinio muziejaus sprendimo nuimti didžiulę Ukrainos vėliavą nuo pagrindinio portalo. Muziejaus vadovybė teigė norinti vėl panaudoti erdvę parodų reklamai ir neigė bet kokį politinį kontekstą. Prieš savaitę prie Nacionalinio muziejaus protestavo kiek mažiau nei 100 žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!