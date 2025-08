Ukrainos paleisti dronai padegė naftos saugyklą Sočyje, skelbia gubernatorius

Rusijos naujienų agentūra RIA, remdamasi avarinių tarnybų informacija, pranešė, kad Krasnodaro srityje prie Juodosios jūros, kur yra Sočis, užsidegė 2 000 kubinių metrų talpos degalų cisterna.

BBC informavo, kad ši dronų ataka buvo viena iš kelių, kurias savaitgalį surengė Ukraina, taikydamasi į objektus pietiniuose Rusijos miestuose – Riazanėje, Penzoje ir Voroneže. Voronežo gubernatorius pranešė, kad per vieną dronų smūgį buvo sužeisti keturi žmonės.

Ukrainos pareigūnai paskelbė, kad per Rusijos raketų smūgį Ukrainos pietiniame Mykolajivo mieste šeštadienį buvo sugriauti namai ir civilinė infrastruktūra. Sužeisti mažiausiai trys gyventojai. Šalies nepaprastųjų situacijų tarnyba paviešino įvykio vietoje ugniagesių padarytas nuotraukas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sugriežtinti tarptautines sankcijas Rusijai po ketvirtadienį įvykdytos didelės atakos prieš Kyjivą, per kurią žuvo mažiausiai 31 žmogus.

Ukrainos pareigūnų teigimu, Rusija į Kyjivą paleido daugiau kaip 300 bepiločių orlaivių ir aštuonias kruizines raketas. Tai vienas iš daugiausiai aukų pareikalavusių išpuolių Ukrainos sostinėje nuo 2022 m. vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į šalį.

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje neteko 920 karių

Rusijos kariuomenė pastarąją parą Ukrainoje prarado 920 kareivių, sekmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugpjūčio 3 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 056 130 karių (žuvusių ir sužeistųjų).

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 068 (+0 per pastarąją parą) priešo tankus, 23 071 (+2) šarvuotąją kovos mašiną, 31 025(+43) artilerijos sistemas, 1 452 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 203 oro gynybos sistemas, 421 karo lėktuvą, 340 sraigtasparnių, 49 374 (+170) taktinių bepiločių orlaivių, 3 552 (+1) kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 57 159 (+135) automobilius ir degalų cisternas, 3 935 specialiosios įrangos vienetus.

Duomenys tebėra tikslinami.

Pasak „Ukrinform“, rugpjūčio 2 d. 22 val. (vietos laiku) duomenimis, fronte įvyko 104 mūšiai, 28 iš jų – Pokrovsko kryptimi.