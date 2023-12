Ukrainoje – staigus nuotaikų šuolis: beveik pusė jau pasisako už „kompromisą“ ir „derybas“

Beveik pusė ukrainiečių jau pasisako už „kompromiso“ su Rusija derybose dėl karo baigties paieškas, rodo „Reiting“ bendrovės apklausa. Be to, per paskutinį pusmetį susitraukė ir pasisakančių už karinį užgrobtų teritorijų atsikovojimą žmonių skaičius. Tai gali būti susiję su bendromis nuotaikų Ukrainoje kaitomis.