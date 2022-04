Ukrainoje nužudytas Navalno giminaitis

Bučos miestelio, Kyjivo srityje, gyventojas Ilja Navalnas buvo rastas nušautas ir palaidotas masinėje kapavietėje tarp šimtų kitų aukų.

Jis, kaip teigia „Nexta“, buvo tolimas A. Navalno giminaitis.

Ilya Navalny, a resident of the town of #Bucha, #Kyiv region, who was found shot to death in a mass grave among hundreds of other victims, was a distant relative of #Russian opposition politician Alexey Navalny. pic.twitter.com/VWXqw2c7ns