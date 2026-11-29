„Giraffe 1X“ yra mobilioji trimatė radarų sistema, skirta lėktuvams, raketoms ir bepiločiams orlaiviams aptikti bei sekti. Šiuos radarus Ukrainai numatoma pristatyti jau 2027 metais.
„Saab“ gamina įvairią karinę techniką – nuo raketų ir pažangios elektroninės įrangos iki povandeninių laivų. Bendrovė didina gamybos pajėgumus Europos šalims modernizuojant ginkluotę po to, kai Rusija 2022 m. pradėjo pilno masto invaziją į Ukrainą.
Be to, „Saab“ tapo viena pagrindinių ginklų tiekimo Ukrainai bendrovių. Birželį įmonė pasirašė maždaug 2,19 mlrd. eurų vertės sutartį dėl 16 naikintuvų „Gripen E“ tiekimo. Juos numatoma perduoti Ukrainai 2029–2030 m.
„Unian“ primena, kad Ukraina taip pat pradėjo naudoti iš Švedijos gautą ankstyvojo radiolokacinio aptikimo lėktuvą ASC 890. Vienas pagrindinių šio orlaivio privalumų – pažangus radaras.
Ukrainos gynybos bendrovės „First Contact“ įkūrėjas Valerijus Borovykas pažymėjo, kad šis lėktuvas išplečia Ukrainos galimybes aptikti ir atpažinti taikinius, nes jame įrengtas radaras veikia dideliame aukštyje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.