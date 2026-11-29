Buvo lapkričio sekmadienio popietė, kai suomių Valkeasaari parapijos (dabartinė Rusijos Beloostrovo gyvenvietė) laukų plotas nuskambėjo nuo garsių šūvių Mainilos kaime. Pasak Sovietų Sąjungos propagandos aparato, suomių lauko artilerija esą atidengė ugnį prieš sovietų pajėgas be karo paskelbimo 1939 metų lapkričio 26 dieną, rašoma „Seura“.
Surežisuotas pasienio incidentas apėmė ir teiginį, kad per artilerijos smūgį žuvo ir buvo sužeisti Raudonosios armijos kariai.
Praėjus beveik 83 metams rusai analogišką operaciją įvykdė prieš Ukrainą. Jeigu Mainilos provokacija tapo tiesioginiu pretekstu J. Stalino vadovaujamai Sovietų Sąjungai po 4 dienų užpulti Suomiją, tai Mitjakinskajos provokacija tapo vienu iš masyvios Rusijos propagandos mechanizmo prieš Ukrainą sraigteliu, siekiant pateisinti agresiją prieš kaimyninę valstybę.
Sovietų Sąjunga reikalavo vis daugiau teritorijų
1939 m. Sovietų Sąjunga dar rugsėjį buvo pradėjusi telkti savo pajėgas Leningrado karinėje apygardoje – rajone ir kitur netoli Suomijos sienos. Rytų siena tuo metu buvo vos maždaug už 30 kilometrų nuo Leningrado.
Mainilos kaimo įvykių fone buvo lapkričio 13 dieną Maskvoje nutrūkusios Suomijos ir Sovietų Sąjungos derybos, kuriose buvo ginčijamasi dėl Josifo Stalino Suomijai pateiktų teritorinių reikalavimų.
Be jau anksčiau geidžiamų Suomijos įlankos išorinių salų, dabar buvo reikalaujama ir teritorijų Karelijos sąsmaukoje bei Petsame – Suomijai priklausančios Žvejų pusiasalio (suom. Kalastajasaarento, rus. Rybačij yra pusiasalis Barenco jūros pakrantėje, šiuo metu priklausantis Rusijai, tačiau 1920–1940 m. jo dalis priklausė Suomijai) dalies. Be to, Hanko ir Lapohjos teritorijos būtų turėjusios būti išnuomotos Sovietų Sąjungai 30 metų (pasibaigus karui Sovietų Sąjunga laikinai disponavo šiomis suomių žemėmis, bet 1947 m. Paryžiaus taikos sutartimi SSRS galutinai atsisakė į jas teisių).
Suomiai buvo derėjęsi Maskvoje 1939 metų ankstyvą pavasarį, kai teritorijų perdavimas pirmą kartą buvo iškeltas ant stalo. Suomija ir Švedija buvo suplanavusios įtvirtinti Alandų salas, o mainais už tai Suomija būtų turėjusi išnuomoti Sovietų Sąjungai karinėms bazėms Suomijos įlankos išorines salas Sursarį, Lavansarį, Tiutarsarį ir Seiskarį. Derybos nutrūko jau balandį.
Tuo pat metu Sovietų Sąjunga buvo pareikalavusi, kad ir Estija, Latvija bei Lietuva perduotų teritorijas jos karinėms bazėms. Baltijos šalys, nesulaukusios didžiųjų Europos valstybių užtarimo, buvo priverstos nusileisti Maskvos spaudimui, kuris vėliau peraugo į aneksiją.
Rugpjūčio pabaigoje Adolfas Hitleris ir J. Stalinas nustebino pasaulį sudarydami Molotovo–Ribbentropo paktą. Nepuolimo sutarties papildomame, įslaptintame protokole buvo apibrėžta, kad Rytų Europoje į Sovietų Sąjungos įtakos sferą, greta kitų, pateko Suomija, Estija ir Latvija. Vokietija iš Sovietų Sąjungos gavo laisvas rankas dalyje rytinės Vidurio Europos ir Lenkijoje, kurią ji užpuolė jau po savaitės nuo sutarties sudarymo ir prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Sovietų Sąjunga savo ruožtu okupavo dalį Lenkijos ir Estiją.
Atmosfera kaito ir Suomijoje, o žvilgsniai nukrypo į maršalą Gustafą Mannerheimą. Jis jau seniai buvo tikras dėl didelio karo kilimo ir stengėsi padidinti gynybos išlaidas.
„Pinigų taupymas taikos metu apmokamas krauju“, – „Seura“ cituojamas J. Mannerheimas.
Spalį jis pasiūlė mobilizaciją ir pajėgų sutelkimą pagrindinėje gynybos linijoje Karelijos sąsmaukoje, kas įvyko prisidengiant visuotiniais atsargos mokymais. Spalio 17 dieną J. Mannerheimas buvo paskirtas gynybos pajėgų vadu.
Raudonosios armijos aktyvumas pasienyje ir pirmieji šūviai
Nervų karas pasienyje vyko dar prieš Mainilos apšaudymą. J. Mannerheimas buvo pareikalavęs atitraukti Suomijos artileriją nuo sienos prieigų, o Mainilos kaimas nebebuvo net artilerijos šūvio nuotolio ribose. Jau tuomet buvo suprantama, kad Sovietų Sąjunga gali surežisuoti veiksmus taip, kad Suomija atrodytų kaip agresorė.
„Septyni šūviai įstrigo atmintyje. Jie nuskambėjo beveik iš eilės, buvo daug sprogimų stulpų vienu metu“, – apie Mainilos šūvius pasakojo gretimo Himankos miestelio gyventojas Eeti Mattila vaizdo įraše, kurį suomių dokumentalistai įrašė 2001 metais.
E. Mattila pasakojo budėjęs sargyboje pušies viršūnėje savoje sieną skyrusios upės pusėje ir daugiau nei už kilometro nuo Mainilos laukų ploto, kuriame griausmingai sproginėjo artilerijos sviediniai.
Mainilos kaimas tapo 1939 metų lapkričio 26 dienos provokacijos orientyru, po kurios Sovietų Sąjunga nutraukė nepuolimo sutartį su Suomija.
„Suomija negali kelti grėsmės Leningradui ir neturi nė mažiausio ketinimo tai daryti. Pranešiau Sovietų Sąjungos vyriausybei, kad Suomija pasirengusi atitraukti savo pajėgas toliau, kad išsklaidytų paskutinę abejonę, esą mes keliame grėsmę Leningrado saugumui“, – JAV skirtoje radijo kalboje 1939 metų lapkričio 30 dieną sakė tuometinis suomių užsienio reikalų ministras Elias Erkko.
Raudonosios armijos puolimas pusės milijono vyrų jėgomis prasidėjo išilgai visos sienos lapkričio 30-osios rytą. Lieksoje, Inario kelio kryptimi, sovietų batalionas 6.30 val. puolė Inario sargybą.
„Jie ėjo keturiomis eilėmis per visą kelio plotį“, – 2009 metų interviu „Yle“ pasakojo pasienietis Mikko Kallionpaa.
Jis iššovė pirmąjį mirtiną Žiemos karo šūvį. Po dešimties minučių trukusios kovos nedidelis suomių būrys pasitraukė, o mūšyje žuvo pirmasis suomių karys Kalle Rajala.
Pirmoji oro ataka prieš Helsinkį įvyko devintą valandą ryto, o kitas, smarkesnis bombų lietus buvo trečią valandą popiet.
Mainilos šūviai buvo užkariavimo karo pradžia
Sovietų Sąjunga savo užkariavimo karą buvo suplanavusi kaip dviejų savaičių trukmės. Puolimas prieš Suomiją turėjo baigtis 1939 metų gruodžio 21 dieną, kuri buvo J. Stalino 60-ojo gimtadienio diena.
„Nutrūkus deryboms, matyt, Sovietų Sąjungos pusėje karinių pratybų metu įvyko kažkoks aukų pareikalavęs šaudymas, kurį norėta suversti Suomijos kariams ir priversti pasaulį patikėti, kad Suomija artilerijos ugnimi sulaužė taiką. Kai šį melagingą kaltinimą Suomija atmetė, Sovietų Sąjunga vienašališkai sulaužė nepuolimo sutartį ir leido savo kariuomenei plūstelėti per daugelį vietų per Suomijos sieną“, – nepriklausomybės dienos kalboje raidą, atvedusią prie Mainilos šūvių, apibūdino tuometinis prezidentas Kyosti Kallio.
Kas sieja Mainilos ir Mitjakinskajos provokacijas?
- Kariuomenė prie sienos buvo telkiama dar prieš incidentą.
- Kaimyninė valstybė apkaltinta agresija.
- Incidentas panaudotas kaip dingstis karui.
- Puolimas prasidėjo po kelių dienų.
Žiemos karas buvo Mannerheimo ketvirtasis karas
Kai prasidėjo Žiemos karas, maršalui J. Mannerheimui buvo jau 72 metai, ir tai buvo ketvirtasis jo karas. Gynybos pajėgų vadas štabą įkūrė Mikelyje.
Sovietų Sąjungos puolimo metu suomiai pasiekė reikšmingų pergalių. Priešai buvo apsupti „motuose“ (apsupimo katiluose), ir tai pražudė dešimtis tūkstančių vyrų. Raudonosios armijos kariai buvo bejėgiai vyraujant stipriam šalčiui ir giliam snygiui.
Vystantis kovoms, J. Mannerheimas buvo optimistiškas, nors žinojo priešininko persvarą.
Vasario mėnesį Raudonoji armija sutelkė jėgas naujam smūgiui. J. Mannerheimas bandė gauti daugiau technikos, šaudmenų ir pastiprinimo iš Vakarų valstybių. Kai viltis prigeso, šarvuočiai buvo naikinami padegamaisiais buteliais, tačiau ir suomių žmonių nuostoliai buvo dideli.
Pagrindinė Suomijos gynybos linija Sumoje pralūžo, o spaudimas Vyborgo kryptimi išaugo. Užsienio spauda svarstė, ar Suomija palūš jau iki kovo pradžios, ar dar anksčiau.
Taikos derybų didelė kaina
Kai karinė padėtis tapo netvari, J. Mannerheimas rekomendavo Suomijos vadovybei sudaryti skubią taiką. Taikos sąlygos buvo sunkios, tačiau teko nusileisti. 1940 metų kovo 13 dieną visoje šalyje vėliavos buvo nuleistos iki pusės stiebo. Žuvo daugiau nei 26 000 karių, o namus buvo priversti palikti daugiau nei 400 000 evakuotųjų iš Karelijos.
Paskutinį dienos įsakymą J. Mannerheimas išplatino kitą dieną:
„Garbingosios Suomijos armijos kariai... Jūs nenorėjote karo, Jūs mylėjote taiką, darbą ir pažangą, tačiau buvote priversti kovoti... Kovojau daugelyje laukų, bet dar nemačiau tokių karių kaip jūs. Didžiuojuosi jumis lyg būtumėte mano paties vaikai... Aš (vienodai) didžiuojuosi auka, kurią atiduoda gamyklos darbininkas ir varganos trobos sūnus, kaip ir turtuolis...“
Po Sovietų Sąjungos žlugimo XX amžiaus paskutiniame dešimtmetyje, Boriso Jelcino prezidentavimo metu, jau patys rusai pripažino, kad Mainilos šūviai buvo sovietų provokacija arba taip vadinamoji „false flag“ (liet. „svetimos vėliavos“) operacija, panaudota agresyviam karui pateisinti.
Rusijos „Mitjakinskajos operacija“ 2022 metais
Praėjo beveik 83 metai, 2022-ųjų vasario 21-ąją Rusija surengė kaip iš vadovėlio nurašytą „false flag“ operaciją Mitjakinskajoje.
Rusijos kariai nukovė penkis „Rusijos Federacijos sienos pažeidėjus iš diversinės grupės, prasiskverbusios iš Ukrainos teritorijos“, tądien pranešė Pietų karinės apygardos (PKA) spaudos tarnyba.
„Interfax“ citavo Rusijos kariškių pareiškimą, buvo sunaikintos dvi ukrainiečių pėstininkų kovos mašinos (PKM), kirtusios sieną Rostovo srityje.
„Tarp Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų ir Rusijos FSB pasieniečių karių nukentėjusiųjų nėra“, – pranešė Pietų karinės apygardos spaudos tarnyba.
„Diversinės-žvalgybinės grupės prasiskverbimas, – teigiama PKA pareiškime, – buvo aptiktas Rusijos FSB pasieniečių pareigūnų vasario 21 dieną apie 6.00 val. Maskvos laiku ties Mitjakinskajos gyvenviete (Rostovo sritis).“
„Susirėmimo metu skubiam diversinės grupės evakavimui iš Ukrainos teritorijos per valstybinę sieną su Rusijos Federacija įvažiavo dvi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininkų kovos mašinos. Operatyviai į susirėmimo vietą atvykusio Rusijos ginkluotųjų pajėgų padalinio ugnimi iš prieštankinių priemonių abi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininkų kovos mašinos buvo sunaikintos“, – pareiškė PKA.
Tą pačią vasario 21 d. rytą FSB taip pat paskelbė apie dar vieną incidentą – esą iš Ukrainos paleistas sviedinys visiškai sugriovė FSB pasienio tarnybos budėjimo punktą Rostovo srityje, už 150 metrų nuo sienos, tačiau ir ten esą niekas nenukentėjo.
Agentūra „Reuters“ tuomet pranešė, kad, Ukrainos valdžios duomenimis, Rostovo srityje ukrainiečių kariškių nėra. Rusijos pusės pareiškimą Kyjive pavadino „fake news“ (melagienomis).
Nepriklausomi tyrėjai (pvz., „Bellingcat“) išanalizavo Rusijos propagandos kanalų išplatintus vaizdo įrašus iš „mūšio vietos“. Nustatyta, kad kadruose rodomas sunaikintas šarvuotis yra BTR-70M, kurio Ukrainos kariuomenė nenaudojo (juos naudojo tik Rusijos pajėgos). Be to, mašina buvo nudažyta specifiniu kamufliažu, būdingu Rusijos remiamiems separatistams Donbase, o ant jos šono buvo užteptas baltas brūkšnys, kuriuo separatistai žymėjo savo techniką.
Kai kurie vaizdo įrašai, kuriuos prorusiški kanalai pateikė kaip „šviežius“ įrodymus apie tariamą Ukrainos diversantų puolimą, metaduomenyse turėjo ankstesnes sukūrimo datas (pvz., vasario 18 d.) arba buvo nufilmuoti giliai okupuotoje Donecko srities teritorijoje, o ne Rostovo srityje.
Nepaisant teiginių apie penkis nukautus Ukrainos karius Rusijos teritorijoje, Rusija nepateikė jokių jų tapatybės įrodymų, dokumentų ar ginkluotės, kuri būtų buvusi priskirta konkretiems Ukrainos daliniams.
Tai buvo viena garsiausių Rusijos inscenizuotų operacijų „po svetima vėliava“ 2022 m. vasarį, skirta sukurti pretekstą invazijai ir pateisinti tą pačią dieną Rusijos Saugumo Tarybos priimtą sprendimą pripažinti vadinamųjų DLR ir LLR „nepriklausomybę“.
Kaip ir 1939 m. Rusija po 3 dienų pradėjo puolimą prieš kaimyninę valstybę (Suomijos atveju karas prasidėjo po 4 dienų). Rusija lygiai taip pat ruošėsi iš anksto karui: palei Ukrainos sieną šimtatūkstantinės Rusijos kariuomenės pajėgos buvo išdėstytos likus mėnesiams iki puolimo ir imituojant pratybas. Kaip ir Suomijos atveju, puolimą Rusija grindė geopolitinėmis užduotimis: jeigu Suomija buvo kaltinama „esanti per arti Leningrado“, tai Ukraina – „potencialia NATO plėtra“. Abiem atvejais kaimyninės Rusijai valstybės ėmėsi veiksmų, kad išvengtų eskalacijos, tačiau tai nepadėjo.
Nesiskyrė ir rusų karo strategų naivus tikėjimas greita pergale: Suomiją tikėjosi nugalėti iki J. Stalino gimtadienio už kelių savaičių, o Ukrainą – vos per tris dienas, jeigu tikėsime žiniasklaidoje pateikiamomis interpretacijomis ir Rusijos propagandos atstovų viešomis pagyromis televizijos ekranuose.
Rusai lygiai taip pat pernelyg nepersistengė kurti tikroviškesnę provokaciją – jokių išpuolio įrodymų nebuvo pateikta, tiesiog oficialių šalies asmenų buvo papasakota legenda, padėjusi pradžią kruviniems karams.
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