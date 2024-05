Turkijoje avariniu būdu nusileido „Boeing“ lėktuvas

Lėktuvas skrido iš Paryžiaus Šarlio de Golio oro uosto į Stambulą. Pasak Turkijos transporto ir infrastruktūros ministro Abdulkadiro Uraloglu, niekas iš lėktuvo keleivių nebuvo sužeistas, o lėktuvo įgula sugebėjo saugiai evakuotis.

Lėktuvas leidosi gegužės 8 d. ryte, skelbia portalas „Mirror“.

Vietos žiniasklaidos pranešimuose nurodoma, kad lėktuvas pranešė apie problemas su važiuokle ir atliko praskridimą, kad ją būtų galima apžiūrėti iš žemės. Tada buvo nuspręsta pradėti avarinį nusileidimą, budint avarinėms komandoms, įskaitant ugniagesių ekipažus.

#BreakingNews: A Boeing 767 cargo plane crash-landed at Istanbul Airport due to issues with the landing gear



A plane has made a dramatic emergency landing at Istanbul Airport after its front landing gear failed. A video on social media showed the Boeing 767 belonging to FedEx… pic.twitter.com/mfEbMDpzvG

