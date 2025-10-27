Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turkija ir JK pasirašė 9 mlrd. eurų vertės sutartį dėl naikintuvų „Eurofighter“

2025-10-27 20:47 / šaltinis: BNS
2025-10-27 20:47

Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris po derybų su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu pirmadienį pranešė, kad Londonas pasirašė susitarimą parduoti NATO naikintuvus „Eurofighter“ Turkijai pagal 10 metų trukmės 8 mlrd. svarų sterlingų (9,17 mlrd. eurų) vertės sandorį.

Eurofighter

0

„Tai tikrai reikšmingas sandoris, nes tai 8 mlrd. svarų sterlingų vertės užsakymai (...), tai yra 10 metų truksiančios darbo vietos, gaminant („Eurofighter“) „Typhoon“, taigi tikrai reikšminga mūsų šaliai“, – sakė K. Starmeris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britų Gynybos ministerija šį užsakymą, pagal kurį bus įsigyta 20 naikintuvų „Eurofighter“, apibūdino kaip „didžiausią naikintuvų pirkimo sandorį per pastarąją kartą“ ir teigė, kad jis sustiprins Turkijos kovinius pajėgumus ir sustiprins „NATO jėgą kertiniame regione“.

„JK suteiks Turkijai 20 naujų lėktuvų „Eurofighter Typhoon“ su galimybe ateityje suteikti daugiau“, – po susitarimo pasirašymo teigė K. Starmeris.

Susitarimas „sustiprins saugumą visoje NATO, pagilins mūsų dvišalį bendradarbiavimą gynybos srityje ir paskatins ekonomikos augimą čia ir Jungtinėje Karalystėje, užtikrindamas 20 tūkst. britų darbo vietų, kuriant šiuos moderniausius naikintuvus“, sakė jis.

„Didžiuojuosi, kad britiški „Typhoon“ dar daug metų bus svarbi Turkijos karinių oro pajėgų dalis, jums ginant NATO pietrytinį flangą visų labui“, – teigė jis.

R. T. Erdoganas pasveikino susitarimą kaip „naują strateginių santykių (su JK) simbolį“.

Jis padėkojo kitoms „Eurofighter“ konsorciumo narėms už „konstruktyvų požiūrį“.

Tačiau šį aukšto lygio vizitą aptemdė skandalas, kilęs vėlai sekmadienį, kai Turkijos teismas apkaltino įkalintą, opozicijai priklausantį Stambulo merą šnipinėjimu dėl jo ryšių su turkų verslininku, įtariamu šnipinėjimu Jungtinei Karalystei.

Nė viena iš šalių nekomentavo šios bylos, kuri pirmadienio rytą Turkijoje dominavo laikraščių antraštėse.

Ankara siekia modernizuoti savo oro pajėgas ir įsigyti 40 Europoje pagamintų naikintuvų, kuriuos bendrai gamina JK, Vokietija, Italija ir Ispanija.

Po to, kai 2019 metais Vašingtonas pašalino Ankarą iš naikintuvų F-35 programos dėl to, kad ji įsigijo rusišką priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400, Turkija atsisuko į Europą.

Į viršų