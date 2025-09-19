Trumpo sraigtasparnis turėjo skubiai leistis: ore sugedo

Baltieji rūmai patvirtino, kad sraigtasparnis, kuriuo į Stansteidą skrido D. Trumpas ir jo žmona Melania, sugedo.
Trumpas turėjo persėsti į kitą sraigtasparnį
Anot Baltųjų rūmų atstovės Karoline Leavitt, sraigtasparnis susidūrė su „nedidele hidrauline problema“.
Sraigtasparnis neplanuotai leidosi.
D. Trumpas su žmona persėdo į kitą sraigtasparnį ir tęsė skrydį į oro uostą.
Baltieji rūmai pridūrė, kad niekas nenukentėjo ir kelionė tęsėsi kaip įprasta.
Trumpo lėktuvas papuolė į pavojingą incidentą: „Padėkite savo iPad!“
Primename, kad kai D. Trumpas skrido į Jungtinę Karalystę, kilo nerimas, kad JAV prezidento D. Trumpo lėktuvas gali susidurti su keleiviniu lėktuvu, skelbia „Bloomberg“.
„Spirit Airlines“ lėktuvas antradienį praskrido per arti „Air Dorce One“, gabenusio D. Trumpą.
Incidentas įvyko Niujorke.
Skrydžių kontrolierius pastebėjo, kad abiejų orlaivių aukštis panašus, o skrydžio trajektorijos sutampa. Jis kelis kartus bandė įspėti „Spirit“ pilotus pakeisti kursą ir barė juos: „Atkreipkite dėmesį!“
Nors atstumas tarp lėktuvų buvo keli kilometrai, incidentas sulaukė didelio dėmesio socialinėse medijose. Pradėjo sklisti dispečerio žodžiai pilotams, dispečerio tonas buvo itin nervingas.
Federalinė aviacijos administracija nurodė, kad žino apie incidentą ir patvirtino, kad saugumo problemų nebuvo.
„Tarp lėktuvų buvo išlaikytas reikiamas atstumas“, – teigia institucija.
„Spirit“ teigė, kad skrydis vyko laikantis procedūrų ir oro eismo kontrolės instrukcijų, o lėktuvas sėkmingai nusileido Bostone.
„Saugumas visada yra mūsų prioritetas“, – elektroniniu paštu teigė aviakompanija.
„Dėmesio, Spirit 1300, pasukite 20 laipsnių į dešinę“, – sakė dispečeris, kai oro linijų įgula neatsakė į jo pirmąjį pranešimą.
„Spirit 1300, pasukite 20 laipsnių į DEŠINĘ DABAR“, – pakeltu tonu nurodė jis.
„Spirit Wings 1300, pasukite 20 laipsnių į DEŠINĘ. NEDELSIANT“, – dar nervingiau nurodė dispečeris.
Galiausiai orlaivio pilotai patvirtino maršruto pakeitimą.
„Spirit 1300, eismas yra 6 mylių arba 8 mylių atstumu nuo jūsų kairiojo sparno. 747. Esu tikras, kad galite pamatyti, kas tai yra“, – sakė dispečeris, turėdamas omenyje mėlyną „Air Force One“ orlaivį. „Aš jį stebėsiu, jis yra baltas ir mėlynas.“
„Būkite atidūs! Padėkite savo iPad!“ – perspėjo kontrolierius.
