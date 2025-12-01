Trumpas žada paviešinti jam atlikto MRT tyrimo rezultatus

„Jei norite, kad jie būtų paskelbti, aš juos paskelbsiu“, – sakė prezidentas žurnalistams, keliaudamas iš Floridos atgal į Vašingtoną.
Jo teigimu, MRT tyrimo rezultatai yra tobuli.
Baltieji rūmai iki šiol atsisakė detalizuoti, kodėl praėjusį mėnesį per medicininę apžiūrą 79 metų D. Trumpui buvo atliktas MRT tyrimas ar kuri kūno dalis buvo tiriama.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt nurodė, kad prezidentui Walterio Reedo nacionaliniame karinės medicinos centre buvo atliktas pažangus tyrimas kaip „įprastos fizinės apžiūros dalis“.
Pasak jos, rezultatai parodė, kad D. Trumpo fizinė sveikata išlieka išskirtinė.
D. Trumpas sekmadienį pridūrė neįsivaizduojantis, kuriai kūno daliai buvo atliktas MRT.
„Tai buvo tiesiog MRT, – sakė jis. – Kuri kūno dalis? Tai nebuvo smegenys, nes atlikau kognityvinį testą ir jį išlaikiau kuo puikiausiai.“
Praėjusią savaitę D. Trumpas piktinosi laikraščio „The New York Times“ straipsniu, kuriame akcentuoti jo amžius ir vis dažniau matomi nuovargio ženklai. Prezidentas pareiškė, kad yra kupinas jėgų, o straipsnio autorę pavadino bjauria.
D. Trumpas yra seniausias žmogus, užėmęs JAV prezidento postą, o po jo sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausį šios pareigos aiškiai atsiliepia jo savijautai.
„The New York Times“ straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kad D. Trumpas smarkiai sumažino savo viešų renginių ir kelionių šalies viduje skaičių, palyginti su pirmąja kadencija, ir kad paprastai viešus savo darbus jis suplanuoja laikui nuo vidurdienio iki 17 valandos.
Praėjusį mėnesį per vieną televizijos transliuotą renginį Ovaliajame kabinete atrodė, kad D. Trumpas buvo trumpam užsnūdęs.
Kilo klausimų ir dėl D. Trumpo MRT tyrimo, taip pat nuotraukų, kuriose matyti jo patinusios kulkšnys ir didelė mėlynė ant dešinės plaštakos.
D. Trumpas įtakingą „The New York Times“ pavadino „tikru „ŽMONIŲ PRIEŠU“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.