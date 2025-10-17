Trumpas susitinka su Zelenskiu: ko tikėtis?

V. Zelenskis vyksta į Vašingtoną trečią kartą nuo D. Trumpo sugrįžimo į prezidento postą (po vasario mėnesį įvykusio katastrofiško televizinio barnio ir rugpjūtį įvykusio pakartotinio susitikimo), o JAV lyderio pozicija dėl karo kinta – tampa tai griežtesnė, tai nuolaidesnė.
Naujausias D. Trumpo posūkis įvyko V. Zelenskio vizito išvakarėse – jis paskelbė, kad susitiks su V. Putinu Budapešte, dar kartą siekdamas sudaryti taikos susitarimą ir nutraukti Maskvos 2022 m. pradėtą invaziją.
Ukraina tikėjosi, kad V. Zelenskio kelionė bus labiau skirta didinti spaudimą V. Putinui, ypač gaunant amerikiečių gamybos ilgojo nuotolio kruizinių raketų „Tomahawk“, galinčių smogti giliai į Rusijos teritoriją.
Tačiau D. Trumpas, kuris kažkada sakė, kad karą Ukrainoje gali užbaigti per 24 valandas, atrodo, yra nusiteikęs siekti naujo diplomatinio proveržio, panašaus į Gazos Ruožo paliaubų susitarimą, dėl kurio jis tarpininkavo praėjusią savaitę.
D. Trumpas ketvirtadienį sakė, kad jo pokalbis su V. Putinu buvo „labai produktyvus“ ir kad jie susitiks Vengrijos sostinėje per ateinančias dvi savaites. Jis pridūrė, kad tikisi surengti „atskirus, bet lygiaverčius“ susitikimus ir su V. Putinu, ir su V. Zelenskiu, tačiau smulkiau apie tai nepasisakė.
V. Zelenskis, ketvirtadienį atvykęs į Vašingtoną, išreiškė viltį, kad D. Trumpo sėkmė dėl susitarimo Gazos Ruože padės ir nutraukiant karą, dėl kurio jo paties šalis virsta griuvėsiais.
„Tikimės, kad impulsas pažaboti terorą ir karą, kuris pavyko Artimuosiuose Rytuose, padės užbaigti ir Rusijos karą prieš Ukrainą“, – platformoje „X“ teigė V. Zelenskis.
V. Zelenskis tvirtino, kad „Tomahawk“ raketų grėsmė privertė Maskvą derėtis.
„Jau dabar matome, kad Maskva skuba atnaujinti dialogą, kai tik išgirsta apie „Tomahawk‘us“, – sakė V. Zelenskis, pridurdamas, kad taip pat susitiks su JAV gynybos bendrovėmis, kad aptartų papildomą oro gynybos sistemų tiekimą.
„Jam nepatiko“
Tačiau D. Trumpo žodžiai sukėlė abejonių, ar Ukraina kada nors gaus trokštamus ginklus, kurių veikimo nuotolis siekia 1 600 km.
Ketvirtadienį D. Trumpas žurnalistams sakė, kad Jungtinės Valstijos negali „išeikvoti“ savo atsargų. „Mums jų taip pat reikia, todėl nežinau, ką galime dėl to padaryti“, – sakė jis.
JAV prezidentas sakė, kad Rusijos vadovui „nepatiko“, kai jis per jųdviejų pokalbį užsiminė apie galimybę perduoti „Tomahawk“ raketų Ukrainai.
Kremlius ketvirtadienį pareiškė, kad nedelsdamas ima rengtis Budapešto aukščiausiojo lygio susitikimui po, jų teigimu, „itin nuoširdaus ir pasitikėjimu grįsto“ V. Putino ir D. Trumpo pokalbio telefonu.
Tačiau V. Putinas sakė D. Trumpui, kad „Tomahawk“ raketų suteikimas Ukrainai „nepakeistų padėties mūšio lauke“ ir pakenktų „taikaus sprendimo perspektyvoms“, žurnalistams sakė Rusijos prezidento vyriausiasis padėjėjas Jurijus Ušakovas.
D. Trumpo santykiai su V. Putinu – lyderiu, dėl kurio jis per daugelį metų ne kartą reiškė susižavėjimą, – ir V. Zelenskiu smarkiai keitėsi nuo tada, kai jis sausį grįžo į Baltuosius rūmus.
Po pradinio suartėjimo su V. Putinu D. Trumpas rodė vis didesnį nusivylimą juo, ypač po to, kai iš susitikimo su juo Aliaskoje grįžo nematydamas horizonte karo pabaigos.
Tuo tarpu V. Zelenskis nuėjo priešingu keliu, susigrąžindamas D. Trumpo paramą po katastrofiško susitikimo Ovaliajame kabinete, kai JAV prezidentas ir viceprezidentas JD Vance‘as jį iškoneveikė prieš kameras.
Ukrainietis sugrįžo rugpjūtį – ne tik vilkėdamas kostiumą po to, kai per pirmąjį susitikimą buvo iškritikuotas už netinkamą aprangą, – bet ir lydimas daugybės solidarumą rodančių Vakarų lyderių.
