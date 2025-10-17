Trumpas sako, kad „Tomahawk“ suteikimas Ukrainai būtų „eskalavimas“

Tačiau kai JAV prezidento paklausė, ar jo administracija leistų Kyjivui surengti tokį smūgį, jis atsako: „Mes apie tai kalbėsime“.
Ukrainos žurnalistas Donaldui Trumpui teigė, kad suteikiant Kyjivui jo pageidaujamas „Tomahawk“ raketas būtų užtikrinta lygiavertė konkurencija, atsižvelgiant į tai, kad Rusija panašias raketas naudoja nuo 2022 m.
D. Trumpas tai vadina „teisingu klausimu“ ir juokauja, kad tai „būtent tai, ką jis jums liepė pasakyti“, rodydamas į Volodymyrą Zelenskį.
Trumpas: galime užbaigti karą Ukrainoje be „Tomahawk“ raketų
JAV prezidentas pareiškė, kad tikisi, jog galės užbaigti karą Ukrainoje nesvarstydamas apie „Tomahawk“ raketas.
„Tikiuosi, kad galėsime užbaigti karą nemąstydami apie „Tomahawk“ raketas, – susitikęs su V. Zelenskiu sakė D. Trumpas. – Esame gana arti to.“
JAV prezidentas taip pat pridūrė, kad pačiai Amerikai reikia „Tomahawk“ raketų.
„Mums reikia „Tomahawk“ raketų ir daugybės kitų ginklų, kuriuos siunčiame į Ukrainą. Tai viena iš priežasčių, kodėl norime užbaigti šį karą“, – sakė D. Trumpas.
Anksčiau „Reuters“ pranešė, kad, remiantis aukšto rango agentūros šaltinio informacija, Ukrainos delegacija parengė D. Trumpui prezentaciją apie „Tomahawk“ raketų naudojimą, jei jos bus suteiktos. Taip pat prezentacijoje bus parodo, kaip šio raketos gali pakeisti karo eigą.
Tuo tarpu buvęs JAV karinio jūrų laivyno pareigūnas britų transliuotojui BBC teigė, kad JAV greičiausiai nesuteiks Ukrainai raketų „Tomahawk“, nes jų naudojimui reikalinga didelė JAV pagalba.
