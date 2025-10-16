Trumpas leido suprasti, kad pritarė CŽA veiksmams prieš Venesuelą

D. Trumpo komentarai sukėlė kairiųjų pažiūrų Venesuelos lyderio Nicolaso Maduro pasipiktinimą, šis pasmerkė „CŽA rengiamą perversmą“ ir įsakė surengti karines pratybas po naujo JAV smūgio tariamam narkotikų laivui Karibų jūroje.
Respublikonas D. Trumpas atsisakė išsamiau komentuoti laikraščio „New York Times“ pranešimą, kad jis slapta pritarė slaptiems CŽA veiksmams Venesueloje prieš N. Maduro.
„Bet iš tikrųjų leidau dėl dviejų priežasčių“, – sakė jis, prieš įvardydamas gerai pažįstamas formuluotes, t. y. kaltinimus N. Maduro, jog šis vadovauja „narkoteroristiniam“ režimui ir paleidžia iš kalėjimų kalinius bei siunčia juos į Jungtines Valstijas.
Paklaustas, ar suteikė CŽA įgaliojimus „pašalinti“ N. Maduro, D. Trumpas atsakė: „Kvailas klausimas, kurį man užduodate. Gal ne tiek kvailas klausimas, bet ar nebūtų kvaila man į jį atsakinėti?“
D. Trumpas pridūrė, kad svarsto išplėsti JAV karinius veiksmus prieš įtariamus Venesuelos narkotikų kartelius į sausumą po serijos mirtinų smūgių jūroje laivams, įtariamiems narkotikų gabenimu.
„Dabar tikrai svarstome apie sausumą, nes jūrą mes labai gerai kontroliuojame“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
Per JAV atakas iki šiol žuvo mažiausiai 27 žmonės.
Ekspertai abejoja dėl mirtinos jėgos panaudojimo užsienio ar tarptautiniuose vandenyse prieš įtariamuosius, kurie nebuvo sulaikyti ar apklausti, teisėtumo.
„Režimo pakeitimui – ne“
D. Trumpo komentarai pasirodė vykstant dideliam JAV karinių jūrų pajėgų telkimui Karibų jūros regione, kuris, pasak Vašingtono, yra kovos su narkotikais operacijos dalis.
Tačiau Lotynų Amerikoje šie veiksmai buvo plačiai pasmerkti, o Karakase didėja nuogąstavimai, kad D. Trumpas siekia pakeisti valdžią.
„Ne karui Karibuose... Ne režimo pakeitimui... Ne perversmams, kuriuos organizuoja CŽA“, – sakė N. Maduro trečiadienį kreipdamasis į komitetą, sudarytą po to, kai Vašingtonas regione dislokavo karo laivus.
N. Maduro anksčiau įsakė surengti karines pratybas didžiausiuose šalies lūšnynuose po pastarojo antradienį surengto smūgio laivui, įtariamam gabenus narkotikus, per kurį, pasak D. Trumpo, buvo nukauti šeši „narkoteroristai“.
N. Maduro nurodymu pratybos buvo surengtos visoje Atlanto vandenyno Karibų jūros pakrantėje Venesueloje, kiti kariniai veiksmai planuojami valstijose, esančiose šalia sienos su Kolumbija.
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro pareiškė manantis, kad kai kurie iš žuvusiųjų laive buvo kolumbiečiai.
Socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbtoje žinutėje N. Maduro sakė, kad mobilizuoja kariuomenę, policiją ir civilines sukarintas organizacijas Venesuelos „kalnams, pakrantėms, mokykloms, ligoninėms, gamykloms ir turgavietėms“ ginti.
D. Trumpas kaltina N. Maduro vadovavimu narkotikų karteliui – tokius kaltinimus N. Maduro neigia.
Prieš intensyvindamas karinius veiksmus, JAV teisingumo departamentas rugpjūtį iki 50 mln. dolerių padvigubino atlygį už informaciją, kuri padėtų sučiupti N. Maduro.
D. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad nesiekia pakeisti režimo Venesueloje, nors kartu kaltino N. Maduro, kad šis pernykščiuose prezidento rinkimuose pasisavino pergalę ir jo buvimas poste yra „neteisėtas“.
Spaudimas N. Maduro padidėjo praėjusią savaitę, kai JAV remiamai opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado buvo skirta Nobelio taikos premija už vadovavimą taikiam pasipriešinimui 12 metų trunkančiam N. Maduro valdymui.
M. C. Machado dedikavo apdovanojimą D. Trumpui, kuris agitavo už tai, kad premij
