Trumpas kaltina Muską pametus galvą ir nenori su juo kalbėtis

„Prezidentas neketina šiandien kalbėtis su E. Musku“, – naujienų agentūrai AFP sakė anonimiškumo pageidavęs Baltųjų rūmų pareigūnas.

Ir pats D. Trumpas pareiškė, kad nėra itin suinteresuotas kalbėtis su E. Musku, iki šiol buvusiu vienu iš artimiausių jo sąjungininkų. Interviu telefonu JAV transliuotojui ABC D. Trumpas paneigė pranešimus, kad suplanuotas jo pokalbis su technologijų milijardieriumi ir „Tesla“ bosu.

„Turite omenyje žmogų, kuris pametė galvą?“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad nėra pasirengęs bendrauti su E. Musku, nors šis ir norėjo su juo pasikalbėti.

D. Trumpo ir E. Musko santykiai pašlijo, kai E.Muskas išpeikė D. Trumpo mokesčių ir išlaidų įstatymo projektą, pavadinęs jį „šlykščiausia bjaurastimi“. Be to, įpykęs E. Muskas pareiškė, kad be jo D. Trumpas būtų pralaimėjęs rinkimus, kaltino prezidentą nedėkingumu.