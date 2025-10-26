Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas įsižeidė ir paskelbė apie papildomus muitus: „Jie rimtai iškraipė faktus“

2025-10-26 09:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 09:44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie papildomus 10 proc. muitus Kanadai, nes ši šalis neva „rimtai iškraipė faktus“ neseniai eteryje pasirodžiusioje prieš muitus nukreiptoje reklamoje.

Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie papildomus 10 proc. muitus Kanadai, nes ši šalis neva „rimtai iškraipė faktus“ neseniai eteryje pasirodžiusioje prieš muitus nukreiptoje reklamoje.

REKLAMA
0

„Jų reklama turėjo būti nedelsiant pašalinta, bet jie leido ją rodyti vakar vakare per „World Series“, žinodami, kad ji yra apgaulinga“, – šeštadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi jie rimtai iškraipė faktus ir ėmėsi priešiško veiksmo, aš didinu muitą Kanadai 10 proc., neskaitant to, ką jie moka dabar“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį D. Trumpas pareiškė, kad dėl šios reklamos stabdo derybas dėl prekybos su kaimynine šalimi, o jos transliavimą pavadino „baisiu“ kanadiečių elgesiu ir taip pat pažymėjo, jog ji yra klaidinanti.

REKLAMA

Vaizdo įraše girdimas buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano balsas – buvęs valstybės vadovas ištraukose iš 1987 m. pasakyto kreipimosi, kuris buvo transliuojamas per radiją, komentuoja prekybos muitų trūkumus. 2004 m. miręs respublikonas į žmones kreipėsi siekdamas paaiškinti, kodėl nusprendė įvesti prekybos muitus kai kurioms japoniškoms prekėms.

Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dougas Fordas po piktos D. Trumpo reakcijos buvo pažadėjęs iki pirmadienio sustabdyti prieš muitus nukreipto vaizdo įrašo transliavimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų