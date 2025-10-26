Trumpas įsižeidė ir paskelbė apie papildomus muitus: „Jie rimtai iškraipė faktus“

„Jų reklama turėjo būti nedelsiant pašalinta, bet jie leido ją rodyti vakar vakare per „World Series“, žinodami, kad ji yra apgaulinga“, – šeštadienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
„Kadangi jie rimtai iškraipė faktus ir ėmėsi priešiško veiksmo, aš didinu muitą Kanadai 10 proc., neskaitant to, ką jie moka dabar“, – pridūrė jis.
Ketvirtadienį D. Trumpas pareiškė, kad dėl šios reklamos stabdo derybas dėl prekybos su kaimynine šalimi, o jos transliavimą pavadino „baisiu“ kanadiečių elgesiu ir taip pat pažymėjo, jog ji yra klaidinanti.
Vaizdo įraše girdimas buvusio JAV prezidento Ronaldo Reagano balsas – buvęs valstybės vadovas ištraukose iš 1987 m. pasakyto kreipimosi, kuris buvo transliuojamas per radiją, komentuoja prekybos muitų trūkumus. 2004 m. miręs respublikonas į žmones kreipėsi siekdamas paaiškinti, kodėl nusprendė įvesti prekybos muitus kai kurioms japoniškoms prekėms.
Kanados Ontarijo provincijos premjeras Dougas Fordas po piktos D. Trumpo reakcijos buvo pažadėjęs iki pirmadienio sustabdyti prieš muitus nukreipto vaizdo įrašo transliavimą.
