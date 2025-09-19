Trumpas ir Xi Jinpingas kalbėsis telefonu

Jis penktadienį kalbėsis su Xi Jinpingu „apie „TikTok“ ir apie prekybą“, sakė D. Trumpas ketvirtadienį stočiai „Fox News“, turėdamas omenyje vaizdo įrašų platformą „TikTok“ ur muitus.
„Mes artėjame prie susitarimo visais šiais klausimais. Mano santykiai su Kinija labai geri“, – pridūrė D. Trumpas.
Pokalbis penktadienį bus antrasis tarp abiejų šalių lyderių nuo tada, kai D. Trumpas sausį grįžo į Baltuosius rūmus ir trečiasis nuo metų pradžios. Abi pusės šiuo metu derasi dėl muitų bei „TikTok“ nuosavybės pertvarkymo.
D. Trumpas birželio 5 d. pranešė, kad Xi Jinpingas pakvietė jį apsilankyti Kinijoje ir kad jis savo ruožtu pakvietė Kinijos vadovą į JAV. Tačiau kol kas apie galimus kelionių planus nieko nežinoma. Kai kurie ekspertai mano, kad Xi Jinpingas pakartos savo pasiūlymą – be kita ko, žinodamas, kad D. Trumpui patinka pompastiški priėmimai, kurie jam rengiami užsienyje.
Per pokalbį telefonu penktadienį pirmiausiai gali būti kalbama apie vaizdo įrašų platformą „TikTok“. Neseniai D. Trumpas dar kartą pratęsė terminą praduoti įmonę, kuri priklauso kinų koncernui „ByteDance“. D. Trumpas ketvirtadienį reporteriams sakė tikįs „kažką susitarti dėl „TikTok“. Platforma ypač populiari tarp jaunų žmonių. Ji JAV turi apie 170 mln. vartotojų.
